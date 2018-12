Rok 2018: Prázdne historické gestá? Trump vs. Kim

Čoho sme však svedkami? "Vidíme, že väčšina expertov mala pravdu, keď kritizovala spoločné vyhlásenie po summite,“ reagoval pre Pravdu Malcolm Cook, odborník na medzinárodné vzťahy z Inštitútu pre štúdie Juhovýchodnej Ázie v Singapure. "Deklarácia je kratšia a menej detailná ako predchádzajúce dohody medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Čo sa týka severokórejskej denuklearizácie, tak poskytuje priestor na rozličné výklady pre KĽDR, USA, Čínu a Južnú Kóreu,“ pripomína Cook.

Klub jadrových mocností

Faktom zostáva, že nikdy predtým sa najvyššie postavení predstavitelia Spojených štátov a KĽDR nestretli. Kórejský polostrov je oficiálne stále vo vojne. Konflikt medzi severom a juhom, do ktorého sa zapojili jednotky OSN reprezentované najmä Američanmi, sa v roku 1953 skončil iba prímerím. V Pchjongjangu sa odvtedy vystriedali tri generácie Kimovcov. Od zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena prevzal žezlo jeho syn Kim Čong-il a po jeho smrti nastúpil súčasný vládca Kim Čong-un. Jemu sa podarilo potvrdiť miesto Severnej Kórey v klube jadrových mocností. KĽDR prvý raz vyskúšala atómovú bombu v roku 2006. Všetko však zmenili najmä posledné dva roky, keď sa severokórejskému režimu úspešne darilo testovať balistické rakety. Znamená to, že Kimova diktatúra by v tejto chvíli bola schopná zasiahnuť asi takmer celé Spojené štáty.

Napätie vyvrcholilo vlani, keď Pchjongjang a Washington minimálne svojimi výrokmi balansovali na pokraji konfliktu a USA zaviedli ďalšie sankcie proti režimu v Pchjongjangu. Ľady však prelomili horúčkovité diplomatické snahy juhokórejského prezidenta Mun Če-ina v súvislosti so zimnou olympiádou v Pjongčangu vo februári. Na nej sa v ženskom hokejovom turnaji predstavil zjednotený kórejský tím. A hlavne Pchjongjang prostredníctvom diktátorovej sestry Kim Jo-čong nadviazal priame kontakty s prezidentom Mu­nom.

Onedlho sa už špekulovalo, že sa uskutoční schôdzka Trumpa s Kimom. Našiel sa aj termín a výber miesta padol na Singapur. No Trump summit zrazu odvolal, lebo vraj Severná Kórea neposkytla dostatočné záruky týkajúce sa denuklearizácie Kórejského polostrova. Šéfovi Bieleho domu však tento postoj príliš dlho nevydržal a súhlasil so summitom s Kimom, ktorý sa konal 12. júna. Tejto historickej schôdzke však predchádzala ešte iná dejinná udalosť. Kim Čong-un sa 27. apríla stretol s Mun Če-inom v pohraničnej dedine Pchanmundžom v demilitarizovanom pásme medzi oboma krajinami. Od roku 1953 žiadny severokórejský líder nevkročil na územie Južnej Kórey.

Vágna deklarácia

Po tomto historickom summite nasledoval ešte jeden v máji a Singapur ponúkol hlavný chod diplomatických aktivít v podobe schôdzky Trumpa a Kima. KĽDR zmrazila jadrové a raketové testy a výsledkom summitu bola historická, ale vágna deklarácia spomínajúca jadrové odzbrojenie Kórejského polostrova a snahu dosiahnuť mierovú dohodu medzi Pchjongjangom a Soulom. Trumpovi to však stačilo na to, aby vyhlásil, že problém atómového programu KĽDR sa mu podarilo vyriešiť. Verejne tiež Pchjongjangu odkázal, že zastaví vojenské cvičenia USA s Južnou Kóreou, čo bolo prekvapením pre všetkých zúčastnených. A americký prezident, bývalým povolaním celebritný realitný magnát, dokonca začal básniť o tom, aký má KĽDR turistický potenciál.

Od historického summitu v Singapure sa však v otázke toho, či bude mať Severná Kórea aj ďalej jadrové zbrane, veľa nezmenilo. Na jednej strane to nie je prekvapujúce. Schôdzka sa síce zapísala do dejín, ale okamžité zmeny vo fungovaní vzťahov s Pchjongjangom sa ťažko dali očakávať. No momentálne to vyzerá na patovú situáciu. Severná Kórea naznačuje, že by aj čiastočne odzbrojila, ale niečo za to chce, minimálne jednoznačné zmiernenie sankcií.

Kimove želania

"Šesť mesiacov po summite v Singapure Severná Kórea prikročila k niektorým zmysluplným krokom, čo sa týka obmedzenia možností pokračovať v ďalšom rozvoji jadrového a raketového programu. Nič z toho však nepodkopáva možnosti KĽDR udržať si to, čo sa jej podarilo dosiahnuť. Severná Kórea je stále spôsobilá strategicky jadrovo odstrašovať,“ uviedol pre Pravdu bezpečnostný expert Tong Zhao z Carnegieho centra pre globálnu politiku v Pekingu.

Podľa odborníka sa Trump stále snaží získať si Kima. Pred niekoľkými dňami juhokórejský prezident Mun Če-in uviedol, že vládca Bieleho domu mu povedal, že splní priania vodcu KĽDR, keď sa vzdá jadrových zbraní.

"Trump Severnej Kórei odkazuje, že sa môže tešiť na samé dobré veci, vrátane ekonomickej prosperity. Je však veľmi otázne, či je Kim Čong-un ochotný vymeniť jadrové zbrane za hospodársky rozvoj. Jasné je, že by chcel oboje. Plánuje sa aj druhý summit Trump-Kim. Predpokladám však, že aj táto schôdzka bude skôr symbolická. Medzinárodné spoločenstvo by nemalo príliš veľa očakávať,“ dodal Zhao.