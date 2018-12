Trump obvinil demokratov, že môžu za úmrtia detí na južnej hranici

Za smrť detí či akéhokoľvek iného migranta na hranici Spojených štátov sú zodpovední výhradne demokrati a ich imigračná politika. Na twitteri to napísal americký prezident Donald Trump. Svojim príspevkom zjavne reagoval na nedávnu smrť dvoch detí z Guatemaly, ktoré pred tým zadržali americké migračné úrady. Podľa Trumpa by všetko vyriešila výstavba múru, o ktorej financovaní sa s demokratmi prie.

„Akákoľvek smrť detí alebo iných (ľudí) na hranici je výhradne chybou demokratov a ich mizernej imigračnej politiky, ktorá dovoľuje ľuďom vydávať sa na dlhé pochody v domnení, že môžu nelegálne vstúpiť do našej krajiny. Nemôžu,“ uviedol prezident Trump na twitteri.

Ak by na hranici Mexika a Spojených štátov bol múr, o ktorého stavbu sa šéf Bieleho domu dlhodobo usiluje, migranti by sa podľa neho o vstup do USA „ani nepokúsili“.

Svojim príspevkom na sociálnej sieti Trump zjavne reagoval na smrť dvoch detí z Guatemaly, ktoré tento mesiac zomreli na juhu Spojených štátov po tom, čo ich spolu s rodičmi zadržali imigračné úrady. Ôsmeho decembra zomrelo v nemocnici v El Pase v štáte Texas sedemročné dievčatko. V noci na utorok tento týždeň zomrel v nemocnici v meste Alamogordo v štáte Nové Mexiko osemročný chlapec.

Práve z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru pochádzalo najviac ľudí, ktorí sa pridali na jeseň k takzvaným karavanám putujúcim Strednou Amerikou a Mexikom k južnej hranici USA. Teraz tisíce ľudí čakajú v mexických pohraničných mestách Tijuana a Ciudad Juárez na vybavenie svojich žiadostí o azyl. Mnoho z nich sa pokúša prekročiť mexicko-americkú hranicu nelegálne.

„Tie dve deti boli choré ešte pred tým, než boli odovzdané pohraničnej stráži. Otec toho mladého dievčaťa povedal, že to nebola ich chyba a že jej nedal vodu niekoľko dní,“ uviedol na twitteri Trump. „Pohraničná stráž potrebuje múr a všetko sa to skončí. Pracujú tak tvrdo a dostáva sa im tak málo uznania,“ dodal.

Právni zástupcovia otca zomrelého dievčaťa však tvrdia pravý opak toho, čo napísal Trump. Podľa nich dievča malo dostatok jedla aj vody. Jeho otec, ktorý hovorí domorodým jazykom a španielčinu sa naučil ako druhý jazyk, musel podľa svojich právnikov podpísať po smrti dcéry vyhlásenie v angličtine, ktorému nerozumel. Úrady zatiaľ nezverejnili príčinu smrti dievčatka.

Známe zatiaľ nie je ani to, na čo zomrel tento týždeň guatemalský chlapec. Podľa prvotných poznatkov mal však zrejme chrípku, ktorá bola zle diagnostikovaná a liečená.

Spor prezidenta Trumpa s demokratmi už od 22. decembra čiastočne ochromil federálne úrady. Krízu vyvolala jeho požiadavka zahrnúť do rozpočtu vysokú sumu na výstavbu múru na mexickej hranici. To demokrati odmietajú. Riešenie americké médiá očakávajú až v januári. V piatok prezident pohrozil, že nechá hranicu medzi USA a Mexikom uzavrieť, ak demokrati v Kongrese na financovanie hraničného múru nepristúpia.