Taliansko: Návrh rozpočtu na rok 2019 schválila aj dolná komora parlamentu

O rozpočte na rok 2019 rozhodli poslanci v hlasovaní spojenom s vyslovením dôvere vláde tvorenej koaličnými partnermi – Hnutím piatich hviezd (M5S) a Ligou Severu. Za sa vyjadrilo 327 poslancov, proti hlasovali 228 a jeden sa hlasovania zdržal.

Návrh rozpočtu odsúhlasila ešte minulý týždeň horná komora talianskeho parlamentu, pričom ak by ho do 31. decembra neschválili aj poslanci dolnej komory, automaticky by sa spustil provizórny finančný režim.

Talianska vláda musela podniknúť citlivé zmeny v rozpočte, aby sa vyhla disciplinárnemu konaniu zo strany Európskej komisie (EK), ktorá pôvodný návrh Ríma s vysokým novým zadlžením odmietla. EK sa s Talianskom po niekoľkomesačných sporoch dohodla 19. decembra na rozpočte pre rok 2019.

Zmienená dohodla viedla k rozsiahlym zmenám, ktoré vláda na poslednú chvíľu doručila do hornej komory parlamentu – Senátu. To vyvolalo výrazný odpor tamojších opozičných zákonodarcov. Senát napokon návrh rozpočtu schválil uplynulú nedeľu (23. decembra).

Talianska vláda ešte v októbri predstavila návrh, ktorý obsahoval deficit na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) s cieľom zabezpečiť financovanie pre reformu daňového a zdravotného systému. Na tento rok bol deficit stanovený len na 1,8 %. V rámci kompromisnej dohody s Bruselom vláda znížila plánovaný deficit na 2,04 % HDP a zrevidovala odhad hospodárskeho rastu z 1,5 % na 1,0 %.