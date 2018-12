Zomrel francúzsky odbojár Georges Loinger, zachránil desiatky židovských detí

Loinger sa narodil 29. augusta 1910 v Štrasburgu do rodiny ortodoxných Židov. V roku 1940 sa dostal ako vojnový zajatec do Bavorska, kde mu doručili list od jeho manželky, ktorá v neobsadenej časti Francúzska spravovala domov so 125 židovskými deťmi; ich rodičia boli v roku 1938 zatknutí v hitlerovskom Nemecku. Loingerovi sa podarilo utiecť späť do Francúzska a dostať sa až k manželke do obce La Bourboule ležiacej v departemente Puy-de-Dômey.

Zo strachu pred zatýkaním manželia potom poslali deti do zariadení dobročinnej organizácie OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) alebo do iných rodín.

Predpokladá sa, že Loinger, inak talentovaný športovec a bratranec slávneho míma a člena odboja Marcela Marceaua, zachránil najmenej 350 židovských detí. Rôznymi spôsobmi ich v malých skupinách prepašoval do Švajčiarska cez slabo chránené hranice s Francúzskom. Napríklad ich obliekol ako smútiacich a odviezol na cintorín, ktorého múr stál tesne pri francúzskej strane hranice. Deti potom múr pomocou rebríka preliezli.

V rokoch 1942–44 bol Loinger členom odbojovej organizácie Garel. Po vojne pomáhal ľuďom, ktorí prežili holokaust, pri ceste do Palestíny. Bol predsedom Združenia Židovského odporu Francúzska (ARJF) a veliteľom Čestnej légie. V roku 2013 ho vo veku 102 rokov prijal vtedajší izraelský prezident Šimon Peres. O svojom živote napísal Loingre niekoľko kníh.