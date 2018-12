Trump je pripravený spomaliť sťahovanie vojakov zo Sýrie

Americký prezident Donald Trump je pripravený "spomaliť" sťahovanie amerických vojakov zo Sýrie, aby dosiahol konečnú porážku teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Po stretnutí s prezidentom to povedal vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham.

Šéf Bieleho domu mu na spoločnom stretnutí údajne povedal o pláne stiahnutia zo Sýrie niektoré podrobnosti, o ktorých senátor predtým netušil. Pred schôdzkou Graham povedal, že plánuje Trumpa presvedčiť, aby ešte svoj plán odchodu amerických vojakov zo Sýrie dôkladne premyslel.

„Hovorili sme o Sýrii. Povedal mi niektoré veci, ktoré som nevedel a s ktorých znalosťou mám lepší pocit z toho, kam v Sýrii mierime,“ povedal Graham po stretnutí s Trumpom v Bielom dome. „Stále budeme mať v niektorých veciach rozdielne názory, ale poviem vám, že prezident o Sýrii premýšľa dlho a usilovne – ako stiahnuť naše sily, ale zároveň dosiahnuť naše záujmy v oblasti národnej bezpečnosti,“ dodal vplyvný republikán.

Podľa Grahama boli plány na stiahnutie „šikovným spôsobom“ spomalené. Trump minulý týždeň avizoval okamžité začatie sťahovania amerických síl zo Sýrie. V amerických médiách sa hovorilo o stiahnutí v priebehu niekoľkých mesiacov. „Prezident chápe to, že musíme dokončiť prácu,“ povedal teraz Graham, bez toho, aby oznámil podrobnosti o časovom pláne odsunu.

„Chcem viesť vojnu na nepriateľovom dvore, nie na našom,“ povedal ešte pred stretnutím s Trumpom Graham v rozhovore poskytnutom televíznej stanici CNN. Hoci je oslabená, predstavuje podľa vplyvného senátora teroristická organizácia Islamský štát (IS) prinajmenšom na severovýchode Sýrie stále nebezpečenstvo. „Preto je potrebné, aby sme (v Sýrii) nechali časť našich vojsk,“ dodal.

Stiahnutie všetkých amerických vojakov by podľa Grahama umožnilo radikálom z IS preskupiť svoje sily, zradilo by bojovníkov kurdských milícií, ktorí sú spojencami Washingtonu, a zvýšilo by schopnosť Iránu ohroziť bezpečia Izraela.

Pred schôdzkou senátor za Južnú Karolínu povedal, že chce Trumpa presvedčiť, aby „si sadol so svojimi generálmi a znovu premyslel, ako to urobiť“. „Spomaliť to. Uistiť sa, že to urobíme správne. Uistiť sa, že sa IS nikdy nevráti. Nevydať Sýriu Iráncom,“ vysvetlil člen branného výboru amerického Senátu.

V Sýrii pôsobí asi 2 000 amerických vojakov, ktorí v boji proti IS podporujú arabsko-kurdskú koalíciu SDF, ktorej hlavnou súčasťou sú kurdské milície YPG. Turecko však YPG považuje za teroristickú organizáciu napojenú na separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá pôsobí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stiahnutí amerických vojakov zo severu Sýrie začne proti YPG ofenzívu.

V dôsledku hroziacej invázie Turecka do Sýrie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom telefonovala nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ministerská predsedníčka vyzvala Turecko na zdržanlivosť a zodpovednú reakciu na plánovaný odchod Američanov zo Sýrie. Erdogan a Merkelová sa podľa agentúry DPA zhodli, že organizácia Islamský štát naďalej zostáva „významným nebezpečenstvom“.