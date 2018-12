V Maroku vzniesli obvinenia z terorizmu proti 15 podozrivým z vrážd Škandinávok

Marocká prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že medzi obvineniami je aj vytvorenie gangu určeného na prípravu a spáchanie teroristických činov a plánovaná vražda. Trom z podozrivých hrozia aj ďalšie obvinenia za to, že údajne vyzývali iných ľudí na páchanie teroristických či­nov.

Obe mladé ženy, jednu z Dánska a druhú z Nórska, našli v odľahlej oblasti Atlasu 17. decembra. Úrady označili vraždy za útok podniknutý priaznivcami extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Pätnásť podozrivých poslali v nedeľu pred vyšetrovacieho sudcu, ktorý má na starosti prípady súvisiace s terorizmom. Podľa očakávania budú v nasledujúcich dňoch obvinení ďalší siedmi podozriví.

Dánskej študentke Louise Vesteragerovej Jespersenovej (24) a Nórke Maren Uelandovej (28) odrezali hlavu, dodali podľa tlačovej agentúry AFP marocké úrady.

Medzi zatknutými sa nachádza muž so španielsko-švajčiarskym pôvodom žijúci v Maroku, ktorého zadržali v sobotu 29. decembra za údajné prepojenie s niektorými z podozrivých. Podporoval „extrémistickú ideológiu“, informoval marocký ústredný vyšetrovací úrad.

Štyroch hlavných podozrivých zatkli v Marrákeši a patrili do bunky inšpirovanej ideológiou Islamského štátu. Žiaden z nich nemal kontakt s členmi IS v Sýrii alebo Iraku. Šéfom podozrivej bunky je 25-ročný pouličný predavač Abdassamad Ajjúd, dodali informáciu vyšetrovatelia. Bol identifikovaný na videu nakrútenom v týždni, v ktorom štvorica podozrivých prisahala vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu.

Vraždy mladých Škandinávok otriasli Nórskom, Dánskom aj Marokom. Na ďalšom videu šíriacom sa na sociálnych sieťach je údajne zachytená vražda jednej z týchto turistiek.

Maroko, ktoré sa veľmi spolieha na príjmy z cestovného ruchu, zažilo džihádistický útok v roku 2011, keď v kaviarni na slávnom námestí Džáma al-Faná v Marrákeši vybuchla bomba a zabila 17 ľudí, prevažne európskych turistov. Pri útoku v Casablance, finančnej metropole severoafrickej krajiny, prišlo v roku 2003 o život 33 ľudí.