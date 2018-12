Iracké lietadlá útočili na ciele Islamského štátu v Sýrii

Iracké vojenské lietadlá zaútočili v pondelok v Sýrii na postavenie militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AP.

K útoku došlo deň po tom, čo sýrsky prezident Bašár Asad povolil irackým silám zasahovať proti islamistom na sýrskom území podľa ich vlastného uváženia.

Podľa velenia irackých ozbrojených síl viacúčelové stíhacie lietadlá typu F-16 zaútočili na sýrskom území neďaleko hraníc s Irakom na dvojposchodovú budovu, ktorú využívalo velenie Islamského štátu.

Irak v minulosti so Spojenými štátmi často koordinoval vzdušné útoky a delostreleckú paľbu na ciele IS v Sýrii. Sýrsky prezident Bašár Asad v nedeľu iracké sily oficiálne vyzval, aby na IS na sýrskom území útočili aj naďalej.

Podľa AP ide o reakciu na meniace sa rozloženie síl v Sýrii po tom, čo americký prezident Donald Trump v druhej polovici decembra oznámil, že americké sily sa zo Sýrie postupne stiahnu.