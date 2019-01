Muž podľa nemeckej polície úmyselne vrazil autom do chodcov, zranil 4 ľudí

Policajti hliadkujú na Berlínskom námestí v nemeckom meste Bottrop, kde muž vo veku 50 rokov nasmeroval svoje vozidlo do skupiny ľudí.

Vodič v meste Bottrop na západe Nemecka počas silvestrovskej noci svojím autom zámerne vrazil do skupiny chodcov a zranil najmenej štyroch ľudí, niektorých z nich vážne.

Vyšetrovatelia preverujú ako možný motív činu nenávisť voči cudzincom, oznámili v utorok miestna polícia a prokuratúra.

Muža vo veku 50 rokov zadržali a vyšetrovatelia majú podľa vlastných slov „prvé informácie o duševnom ochorení vodiča“, uviedla agentúra DPA.

Podľa oznámenia muž v Bottrope len niekoľko minút po polnoci nasmeroval svoje vozidlo značky Mercedes na jedného chodca, ktorému sa podarilo zachrániť. Vodič potom v centre mesta vrazil do skupiny ľudí, medzi ktorými sa nachádzali aj Sýrčania a Afganci. Sčasti vážne zranenia utrpeli štyri osoby.

Muž sa následne odviezol do mesta Essen, kde sa pokúsil naraziť do skupiny ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke. Policajti ho krátko na to zadržali, pričom sa pred nimi vyjadroval nepriateľsky voči cudzincom, vyplýva z citovaného oznámenia.