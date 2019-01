Koniec jadrovej dohody medzi USA a Ruskom?

Moskve dal 60 dní na to, aby zmenila svoje správanie. Problémom sú ruské rakety SSC-8, ktoré aj podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga INF porušujú.

V tejto chvíli to nevyzerá tak, že by Rusko zaujímali varovania zo Spojených štátov. Moskva skôr obviňuje Američanov, že oni porušujú dohodu. Na druhej strane vyjadrenie Pompea o 60 dňoch by ešte nemalo znamenať, že koncom januára 2019 USA dohodu jednostranne vypovedia. Jedna zo strán môže od zmluvy odstúpiť, keď to dá vedieť pol roka vopred.

Koniec INF by v najhoršom prípade mohol znamenať rozmiestenie rakiet stredného a krátkeho doletu s jadrovými hlavicami v Európe. Starý kontinent by sa tak mohol stať terčom rivality USA a Ruska. Pred Európou preto stojí úloha, ako riešiť vážny bezpečnostný problém.

"Rusko dohodu porušuje, preto sa nedá očakávať, že ju USA budú donekonečna dodržiavať. Ale prezident Donald Trump zo zmluvy nemusí okamžite vystúpiť. Múdrejšou stratégiou by bolo viac vojensky a politicky zatlačiť na Moskvu, aby sa vrátila k dodržiavaniu dohody,“ reagoval pre Pravdu Steve Pifer, expert na jadrové odzbrojenie z Brookingsovho inštitútu.