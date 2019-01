Budúcnosť Merkelovej

Vo funkcii kancelárky by však Merkelová rada zostala až do riadneho termínu parlamentných volieb na jeseň 2021. Jej problémom je hlavne to, že sa zmenil pohľad sociálnych demokratov na zmysluplnosť veľkej koalície s konzervatívnym blokom Merkelovej. Sociálni demokrati nadobúdajú dojem, že v tomto vládnucom formáte sa nedokážu dostatočne profilovať a dokonca upadajú do bezvýznamnosti. Najradšej by zrejme odišli z vlády, ale bez toho, aby sa konali predčasné voľby.

Tento variant je možný v prípade, že by vláda mala novú šéfku, ktorou by sa stala Krampová-Karrenbauerová. Slobodní a Zelení by vytvorili koalíciu s konzervatívcami. Lenže Zelení by boli vo vláde ako najslabšia strana, čo by im nestálo za to, lebo v predčasných voľbách by mohli získať až okolo 20 percent. Boli by potom druhou najsilnejšou stranou v parlamente.

Pravdepodobnejší je scenár, že ak sa Merkelovej rozsype vláda, budú nasledovať predčasné voľby.