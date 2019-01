Republikán Romney tvrdo skritizoval Trumpa

Americký prezident spoluvytvára verejný charakter národa, ale charakter prezidenta Donalda Trumpa je nedostatočný. Napísal to pre denník The Washington Post vplyvný republikánsky politik Mitt Romney, kandidát na prezidentský úrad v roku 2012. Biely dom podľa neho v decembri zásluhou Trumpa postihla hlboká degradácie.

Romney, ktorý v roku 2016 Trumpovu republikánsku nomináciu do boja o Biely dom nepodporil, pripomína washingtonské udalosti konca minulého roka, kedy z funkcie odišli minister obrany James Mattis a personálny šéf Bieleho domu John Kelly a kedy prezident oznámil odchod vojakov zo Sýrie, čím „opustil spojenca bojujúceho po našom boku“.

„Jeho vystupovanie v minulých dvoch rokoch a najmä jeho správanie v decembri je dôkazom, že do vysokého úradu nedorástol,“ napísal Romney vo washingtonskom denníku. Prezident by podľa neho mal Američanov spájať a povzbudzovať v nich to najlepšie. „Národ je rozdelený a naštvaný a nevyhnutne potrebuje charakterovo vyspelého vodcu. Ale práve v tomto ohľade sú nedostatky terajšej hlavy štátu najokatejšie,“ konštatuje senátor.

Trumpove slová a skutky vyvolali sklamanie po celom svete, píše ďalej. Dochádza k tomu v nešťastnej dobe, keď „niekoľko európskych spojencov prechádza politickou nestabilitou a niekoľko bývalých sovietskych satelitov reviduje svoje demokratické záväzky“. Alternatíva amerického vedúceho postavenia vo svete, ktorú ponúka Čína a Rusko, je autokratická, korupčná a brutálna.

Aby USA svoje vodcovské postavenie obnovili, musia napraviť pochybenia v domácej politike, súdi Romney. Amerika podľa neho musí okrem iného posilniť obranné spojenectvo s Európou. „Chceme zjednotenú a silnú Európu, nie rozkladajúci sa spolok,“ poznamenáva autor, ktorý bol v novembrových kongresových voľbách zvolený do Senátu za štát Utah.

„Nemienim komentovať každý tweet alebo každú chybu,“ píše o svojom budúcom pôsobení v Kapitole. „Postavím sa ale proti každému výroku alebo skutku, ktorý národ rozdeľuje, je rasistický, sexistický, protiimigračný, nečestný alebo likvidačný voči demokratickým inštitúciám.“