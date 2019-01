Holandsko je ochotné prevziať časť migrantov z lode Sea-Watch 3

Holandsko je ochotné prevziať časť z 32 migrantov z lode Sea-Watch 3, ktorá od 22. decembra pláva v Stredozemnom mori, ale žiadna z krajín ju nechce prijať. Oznámil to dnes hovorca holandského ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti. Podmienkou však podľa neho je, že ostatné členské štáty Európskej únie urobia to isté, uviedla agentúra AFP. Maltské úrady dnes zároveň informovali, že kvôli zhoršujúcim sa podmienkam na palube môže v maltských vodách zakotviť Sea-Watch 3 i ďalšie plavidlo Sea-Eye so 17 migrantmi na palube.

Loď Sea-Watch 3 patrí jednej nemeckej neziskovej organizácii a pláva v medzinárodných vodách pod holandskou vlajkou. Na palube sa nachádza 32 migrantov zachránených z člna. Pochádzajú z Nigérie, Pobrežia Slonoviny a Líbye. Sú medzi nimi tri malé deti, traja teenageri bez sprievodu a štyri ženy. Sea-Eye patrí inej nemeckej neziskovej organizácii a žiadna krajina jej tiež doteraz nedovolila zakotviť.

Holandsko, rovnako ako Taliansko, Malta a Španielsko, migrantmi zo Sea-Watch 3 pôvodne odmietlo prijať. Rovnako Nemecko už ale v sobotu oznámilo, že časť migrantov prevezme v prípade, že sa rovnako zachovajú ostatné členské štáty EÚ. Podobne to fungovalo už v minulosti, pripomína AFP.

Hovorca holandského ministerstva dnes zdôraznil, že je potrebné, aby sa v rámci EÚ našlo verejné a funkčné riešenie. „Tieto lode nemôžu len tak prevážať migrantov bez ohľadu na situáciu v európskych krajinách a nárokovať si v poslednej chvíli ich pomoc,“ uviedol hovorca a dodal, že „rad je teraz na strane Európskej komisie“.

Záchranné misie mimovládnych organizácií sa stretávajú s problémami ohľadom povolenia na zakotvenie už dlhé mesiace. Terajšia talianska vláda uzavrela prístavy lodiam s migrantmi hneď po nástupe k moci vlani v júni. Ráznu protiimigračnú politiku presadila vládna strana Liga na čele s Matteom Salvinim. Hlavná migračná trasa do Európy cez more sa vzápätí presunula z centrálneho do západného Stredomoria.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vlani od januára do polovice decembra priplávalo do Európy cez Stredozemné more 113 145 ľudí, o rok skôr to bolo v rovnakom období 168 258 ľudí. Pri pokuse migrantov dostať sa do Európy vlani prišlo o život alebo je nezvestných viac ako 2 200 ľudí.