Alžírsko zakázalo vstup do krajiny Sýrčanom, bojí sa o bezpečnosť

Alžírsko zakázalo vstup do krajiny Sýrčanom, ktorí sa tam dostávajú cez južnú hranicu s Mali a Nigerom. Snažia sa tak zabrániť tomu, aby sa do tohto severoafrického štátu dostali členovia porazených povstaleckých skupín, ktorí podľa vlády v Alžíri predstavujú bezpečnostné riziko. Uviedol to dnes zástupca alžírskeho ministerstva vnútra.