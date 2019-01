Trump je u Európanov nepopulárny - vníma to ako potvrdenie, že dobre pracuje

Prezident USA Donald Trump v stredu vyhlásil, že keby bol populárny medzi Európanmi, znamenalo by to, že si nerobí dobre svoju prácu.

„Mňa nezvolili Európania. Mňa zvolili Američania – americkí daňoví poplatníci,“ uviedol Trump na tlačovej konferencii s novinármi v Bielom dome.

Prezident, ktorý so svojou administratívou robí politiku v duchu „Amerika na prvom mieste“, zopakoval svoj názor, že európske štáty ako Nemecko investujú príliš málo do svojej obrany a zároveň zneužívajú USA v oblasti obchodu.

Trump je podľa svojich slov tiež presvedčený, že keby ako politik kandidoval v Európe, mal by úspech so svojím druhom populizmu.

„Mohol by som byť najpopulárnejšou osobou v Európe,“ povedal podľa tlačovej agentúry DPA Trump. „Mohol by som kandidovať do akéhokoľvek úradu, keby som chcel. Ale nechcem. Chcem, aby sa k nám ľudia správali férovo, ale nesprávajú sa,“ dodal.

Trump sa takto vyjadril po tom, čo nastupujúci senátor za americký štát Utah a prezidentský kandidát republikánov vo voľbách v roku 2012 Mitt Romney ostro skritizoval Trumpa, osobne i profesionálne. V utorkovom článku v denníku The Washington Post Romney spomenul aj to, že Trump má nízku popularitu, obzvlášť v Európe.

„Prieskum (americkej expertnej skupiny) Pew Research Center v roku 2016 ukázal, že 84 percent ľudí v Nemecku, Británii, Francúzsku, Kanade a Švédsku je presvedčených, že americký prezident bude ‚robiť správne kroky v zahraničnej politike‘,“ napísal Romney.

„O rok neskôr tento údaj klesol na 16 percent,“ dodal Romney.

Prieskum tiež ukázal, že iba desať percent obyvateľov Nemecka dôverovalo Trumpovi v tom, že bude robiť správnu politiku.