Brexit sa blíži. Bude odklad a druhý plebiscit?

Tlak na nový plebiscit sa stupňuje vo vládnej Konzervatívnej strane, ale aj u opozičných labouristov. Špeciálny prieskum agentúry YouGov najnovšie ukázal, že väčšina labouristov na rozdiel od šéfa strany Jeremyho Corbyna jednoznačne podporuje vypísanie referenda.

Podľa prieskumu si až 72 percent straníkov želá, aby Corbyn podporil nové referendum, pričom 88 percent by v ňom hlasovalo proti brexitu. Podobný postoj k brexitu majú podľa prieskumu aj nestraníci – voliči labouristov, 73 opýtaných považuje brexit za omyl. Prieskum tiež ukázal, že pre lavírovanie Corbyna v otázke brexitu veľká časť labouristov dokonca uvažuje o odchode zo strany. To, že šéf strany na nové referendum nenalieha, časť labouristov pripisuje tomu, že Corbyn je za brexit.

Podľa profesora Tima Balea z londýnskej Univerzity Queen Mary, ktorý na prieskume pracoval, výsledky vytvoria tlak na Corbyna, aby svoju politiku upravil. „Labouristi sú jednoznačne proti brexitu a hoci mnohí z nich majú stále radi Corbyna, už sa viac nebude môcť spoliehať na ich podporu,“ citoval Balea portál televízie Sky News.

Samotný Corbyn včera vyhlásil, že jeho prioritou bude hlasovať proti rozvodovej zmluve s tým, že Mayová sa má vrátiť do Bruselu a vyjednať s EÚ lepšiu dohodu. O druhom referende nechcel hovoriť, kým parlament nerozhodne o osude zmluvy. Labouristi sa totiž na jesennej straníckej konferencii dohodli, že ak parlament rozvodovú zmluvu odmietne, pokúsia sa o vyvolanie predčasných volieb. Ak s vypísaním volieb neuspejú, zvážia „všetky iné možnosti“, teda aj druhé referendum.

Na vyjednávanie novej zmluvy však už nie je čas. V tábore umiernených vládnych konzervatívcov preto zvažujú skôr cestu, ako v prípade odmietnutia zmluvy v parlamente zabezpečiť odklad brexitu, počas ktorého by sa uskutočnilo nové referendum o brexite. Podľa nemenovaných zdrojov aj časť kabinetu už hľadá spôsob, ako dosiahnuť vyhlásenie nového referenda a konzultuje to s odporcami brexitu medzi vládnymi konzervatívcami aj opozičnými labouristami. Nové referendum by sa do brexitu nestihlo, podľa denníka Guardian by sa najskôr mohlo uskutočniť v lete tohto roka. Aj preto by Londýn musel požiadať EÚ o niekoľkomesačný odklad brexitu, s čím by muselo súhlasiť všetkých 27 zostávajúcich štátov EÚ.

Kým odporcovia brexitu zvažujú možnosti, ako zabrániť katastrofe v podobe odchodu z EÚ bez dohody, šéf diplomacie Jeremy Hunt včera v Singapure presviedčal, že Mayová „nájde spôsob“, ako nakoniec dosiahnuť schválenie dohody.

Vláda sa medzitým pripravuje aj na scenár brexitu bez dohody, čo by od 30. marca znamenalo aj zavedenie ciel a hraničných kontrol. Prípravy a uzatváranie rôznych zmlúv už sprevádzajú prvé škandály. Minister dopravy Chris Grayling včera obhajoval zmluvu, ktorú vláda uzavrela s lodnou spoločnosťou na zabezpečenie prepravy tovaru cez La Manche. Ako zistila BBC, táto nová prepravná spoločnosť nevlastní nijaké lode a trajektovú dopravu nikdy predtým neponúkala. Získala však vládny kontrakt v hodnote takmer 14 miliónov libier.

Britská vláda uzavrela tri zmluvy pre prípad brexitu bez dohody, ktoré majú zmierniť očakávané dlhé kolóny na hraniciach a zabezpečiť dodatočnú dopravu tovaru z kontinentu do anglických prístavov. Podľa odborníkov v prípade brexitu bez dohody hrozí, že lode budú pre colné kontroly stáť vo veľkých radoch najmä v anglických prístavoch Dover a Folkestone, ako aj vo francúzskom Calais. Okrem kontroverznej britskej firmy podstatne väčšie kontrakty na zabezpečenie služieb, ktoré si objednal Londýn, napokon získali dve firmy z EÚ – jedna z Francúzska a druhá z Dánska.