Trump verzus demokrati: Začína sa ďalšie kolo

Prišiel čas na pomstu demokratov? Republikánsky celebritný miliardár Donald Trump v roku 2016 šokoval Ameriku a svet, keď v prezidentských voľbách porazil Hillary Clintonovú. Konzervatívna pravica tiež ovládla obe komory Kongresu. No voľby v novembri 2018 do istej miery zmenili pomer síl. Demokratom sa podarilo získať väčšinu v Snemovni reprezentantov. Môžu tak v najbližších dvoch rokoch sťažiť Trumpovo vládnutie.

Rozdelený Kongres

Dnes sa prvý raz stretáva 116. Kongres USA v rozdelenej podobe. V 435-člennej snemovni majú demokrati 235 kresiel, republikáni 199 a o jednom sa stále rozhoduje. Naopak, Senát ovláda Trumpova strana. Obsadila v ňom 53 postov, demokrati a nezávislí 47.

Kongres zasadne v politicky výbušnej atmosfére. Demokratka Nancy Pelosiová, ktorú mali zvoliť za šéfku snemovne, nevylúčila ani pokus o impeachment Trumpa. Politička pre televíziu NBC uviedla, že to bude závisieť od výsledkov vyšetrovania tímu Roberta Muellera. Ten skúma, či bola Trumpova prezidentská kampaň v spojení s Ruskom. Podľa amerických tajných služieb sa Moskva snažila presadiť newyorského miliardára do Bieleho domu. Trump však vytrvalo vyšetrovanie odmieta ako politickú honbu na čarodejnice, hoci v súvislosti s ním už padli viaceré obvinenia. Pred súdom stojí aj bývalý prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn za to, že klamal FBI o kontaktoch s ruským veľvyslancom.

Pelosiová je však zatiaľ opatrná. V rozhovore pre televíziu NBC pripustila, že impeachment, ktorý by mohol viesť až k rezignácii prezidenta, by Ameriku ešte viac rozdelil. Pelosiová sa preto vyjadruje diplomaticky. "Nemali by sme robiť impeachment z politických dôvodov, ale nemali by sme ho odmietať len z politických dôvodov,“ vyhlásila.

"Líderka demokratov v snemovni je veľmi bystrá. Mnohí z nových členov dolnej komory Kongresu by chceli okamžite zaútočiť na Trumpa rôznymi vyšetrovaniami. A po záverečnej Muellerovej správe by možno chceli skúsiť aj impeachment. Pelosiová si uvedomuje, že demokrati musia pozerať Trumpovi na prsty. Na druhej strane však vie, že je aj nevyhnutné, aby pred prezidentskými voľbami v roku 2020 ukázali, že vedia robiť racionálnu politiku a boli reálnou alternatívou proti Trumpovi,“ reagoval pre Pravdu Cal Jillson, profesor politológie na Južnej metodistickej univerzite v Dallase.

Impeachment, teda žalobu na prezidenta, môže schváliť snemovňa, potvrdiť by ju však musel Senát. Hneď prvé dni nového Kongresu ukážu, nakoľko sú v tejto chvíli americkí politici ochotní sa na niečom dohodnúť sa. Už dva týždne totiž naplno nefungujú americké federálne úrady. V predchádzajúcom Kongrese sa nenašla dohoda na ich financovaní, lebo Trump žiadal viac ako päť miliárd dolárov na výstavbu múra proti migrantom na hranici s Mexikom. Demokrati túto myšlienku odmietajú. Sú ochotní posilniť bezpečnosť na hraniciach, ale žiadajú komplexnejšiu reformu migračných pravidiel.

Trump nerešpektuje pravdu

Ako je už pri Trumpovi zvykom, najprv tvrdil, že je hrdý na čiastočnú odstávku vlády. Dokonca vyhlásil, že federálni zamestnanci ho v tom podporujú. Rýchlo však zmenil rétoriku. Z takzvaného shutdownu obviňuje demokratov. Odkázal im, že odstávka najviac dopadne na ich voličov.

Trump tvrdí, že chce s opozíciou rokovať, ale múr podľa neho vzniknúť musí. "Som pripravený na spoluprácu, aby sme schválili zákon na zaistenie hranice, podporili agentov a úradníkov a udržali Ameriku bezpečnou,“ napísal prezident na sociálnej sieti Twitter. Posťažoval sa tiež, že demokrati odmietajú múr na hraniciach len preto, lebo v roku 2020 budú prezidentské voľby. Tie vraj nemôžu vyhrať, ak by sa bralo do úvahy, čo on všetko dokázal.

Pelosiová vidí problém v Trumpovi a v tom, že nerešpektuje fakty. "S prezidentom je to ťažké, lebo sa vzpiera vede, dôkazom, dátam, pravde. Je náročné mu vysvetľovať fakty,“ vyhlásila Pelosiová pre NBC.

V niečom však Trump predsa len pravdu asi má. Hoci prezidentské voľby budú až v novembri 2020, boj o Biely dom je už takmer v plnom prúde. Pred niekoľkými dňami naznačila záujem o Oválnu pracovňu významná demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Najneskôr na jeseň už budú známi všetci prezidentskí uchádzači.

"Demokrati použijú väčšinu v snemovni, aby s Trumpom bojovali a v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch mu sťažili život,“ uviedol pre Pravdu Bruce Miroff, profesor politológie z Newyorskej štátnej univerzity v Albany. "No ako sa budú blížiť prezidentské voľby v roku 2020, obe strany budú chcieť dosiahnuť niečo, z čoho by ťažili ich voliči. Toto by mohlo prispieť ku kompromisom. Nie však k zlepšeniu vzťahov medzi demokratmi a republikánmi,“ myslí si Miroff.

Pohyby v stranách

Otázkou však budú aj vnútorné procesy v oboch stranách. Demokrati majú v snemovni viacero nových tvárí, ktoré by mohli ťahať stranu viac doľava v otázkach zdravotnej starostlivosti, minimálnej mzdy, zdaňovania bohatých, migrácie, vzdelávania, ale aj zahraničnej politiky. Najviditeľnejšou predstaviteľkou tohto smeru je momentálne Alexandria Ocasio-Cortezová z New Yorku, ktorá sa vo veku 29 rokov stala najmladšou ženou, ktorú zvolili do Snemovne reprezentantov.

Ale aj u republikánov môžu nastať isté politické pohyby. Trumpova popularita sa momentálne pohybuje okolo 42 percent, čo nie je skvelé číslo, ale určite to nie je nič katastrofálne. Je očividné, že nemalá časť Ameriky populistického miliardára akceptovala ako prezidenta, hoci neustále klame.

Napriek tomu však nie je úplne vylúčené, že Trump bude musieť v roku 2020 absolvovať primárky vo vlastnej strane. Republikánsky senátor z Utahu Mitt Romney napísal do denníka Washington Post komentár, v ktorom kritizoval prezidentov charakter a správanie. Dvojnásobný neúspešný uchádzač o Biely dom pre televíziu CNN vylúčil, že by to chcel skúsiť do tretice. Zároveň však povedal, že v tejto chvíli nie je pripravený podporiť v boji o Oválnu pracovňu nikoho a počká si na ponuku.