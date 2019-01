Charlesa nechcú za kráľa, potešil by ich skôr William

Britský princ Charles a jeho manželka, vojvodkyňa z Cornwallu Camilla, v rezidencii Clerence House. Autor: TASR/AP, Hugo Burnand

Z prieskumu, ktorý si dal vypracovať denník Independent, vyplýva, že až takmer polovica opýtaných nechce vidieť 70-ročného Charlesa na tróne. Dobre v ich očiach nedopadla ani jeho žena, od neho o rok staršia vojvodkyňa Camilla.

Uprednostňujú princa Williama

Po odchode Alžbety II. automaticky prejde koruna na hlavu jej syna, ale mnohí obyvatelia Spojeného kráľovstva si neželajú, aby mu zostala. „Podľa prieskumu chce 46 percent Britov, aby Charles okamžite abdikoval, čím by umožnil nastúpiť na trón princovi Williamovi,“ informoval Independent.

Ešte nepríjemnejšie vyšla z ankety Charlesova manželka. Vysvitlo totiž, že keby sa stal panovníkom, len pätina respondentov by privítala, že Camilla získa titul kráľovná. Independent pripomenul, že Charles je najdlhšie čakajúci dedič trónu v celej britskej histórii. Trvá to už 67 rokov. Zatiaľ to pritom nijako nevyzerá, že by sa miesto na čele konštitučnej monarchie malo uvoľniť.

Alžbeta II. má už síce veľa rokov, ale teší sa dobrému zdraviu. Niektorí tvrdia, že mieni vládnuť až do smrti, naopak, iní sa nazdávajú, že odstúpi, keď vycíti, že jej odchádzajú sily. Prípadne, že napriek solídnej kondícii sa rozhodne predčasne odísť z funkcie, aby dožila bezstarostne bez panovníckych povinností.

Viackrát zazneli úvahy, že sa chystá abdikovať, ale zakaždým zostalo po starom. Najnovšie s podobnou domnienkou prišiel publicista Tom Sykes: „Narastajú špekulácie, že kráľovná by sa mohla do troch rokov stiahnuť z verejného života a odovzdala by opraty Charlesovi,“ napísal na portáli Daily Beast.

Od otca odskočil až o 25 percent

Na rozdiel od Charlesa a Camilly by najmä veľa mladých Britov videlo radšej v Buckinighamskom paláci Williama a Kate ako „rozprávkovú“ kráľovskú rodinu. Stali sa mediálnymi hviezdami, s obdivom k ich trojčlennému potomstvu. Medzi dvomi peknými synčekmi vyniká pôvabná dcérka Charlotte, ktorá by pokojne mohla robiť detskú modelku.

Rodinná fotografia princa Williama a vojvodkyne Kate - vpravo je princ George, uprostred princezná Charlotte a vľavo princ Louis. Autor: TASR/AP, Matt Porteous

Prinajmenšom vlažný vzťah obyvateľov k Charlesovi odhalil aj prieskum, ktorý v polovici novembra minulého roku zverejnila agentúra YouGov. V obľúbenosti členov kráľovskej rodiny ho zaradili až na siedme miesto (za sympatického ho označilo 48 percent opýtaných). Na čelo rebríčka sa vyšvihol princ Harry, čo zrejme súviselo pod nevyprchaným dojmom z jeho sobáša s americkou kráskou Meghan Markleovou v máji 2018.

Za druhou Alžbetou II. nasledoval princ William, ktorý v popularite odskočil od svojho otca až o 25 percent. Mimochodom, Camilla nemala ani tretinu sympatizantov, umiestnila sa až desiata len s 29 kladnými percentami respondentov.

Charles závidel Diane jej obľúbenosť

Výsledky ankiet sa môžu zdať na prvý pohľad málo významné pre Charlesa, keďže legislatíva mu zaručuje korunováciu po odchode Alžbety II. Skutočnosť je však asi iná. O priamom následníkovi na trón sa totiž hovorí, že je samoľúby a už dávno začal ťažko prežívať, keď vedel, že ho niekto zatieňuje. Naznačil to server International Business Times, ktorý poukázal na knihu Sarah Bradfordovej o princeznej Diane, prvej manželke Charlesa, ktorá po rozvode zahynula v Paríži pri autonehode v auguste 1997. „Nedokázal pochopiť, prečo ľudia chcú viac jeho nádhernú ženu ako jeho, muža v obleku. Začalo to vytvárať napätie v ich manželstve,“ napísala Bradfordová.