Dopravu v Česku komplikuje sneh

Po nehode kamiónu je zčasti uzatvorená cesta E 55 v Českých Budejoviciach, hlavný ťah z Prahy na Rakúsko, v smere na Dolní Dvořiště. Diaľnice D10 by mohla v úseku mezi Brandýsom nad Labem a Benátkami nad Jizerou namŕzať, rovnako ako D1 medzi Ostravou a Bohumínom a D35 medzi Olomoucom a Hranicami.

Cesty vo vyšších polohách Česka väčšinou pokrýva ujazdená vrstva snehu krytá posypom, v niektorých miestach sa môžu objaviť aj snehové jazyky. Na nižšie položených komunikáciách je niekde topiaci sa sneh, inde sú po chemickom ošetrení mokré, ale môžu namŕzať.

V Česku bude dnes postupne od severozápadu zamračené. Na celom území by malo občas snežiť. Popoludní a večer v severozápadných a stredných Čechách v polohách pod 500 metrov nad morom bude sneženie prechádzať do dažďa so snehom, neskôr aj do dažďa.