VIDEO: Snemovňa schválila peniaze, ale nie na Trumpov múr

Slávnostný ceremoniál štvrtkovej prísahy staronovej šéfky Snemovne reprezentantov demokratky Nancy Pelosiovej vzápätí vymenila pracovná atmosféra v podobe schválenia dvoch návrhov. Mali by ukončiť núdzové fungovanie vládnych úradov, tzv. shutdown. Následne vďaka väčšine demokratov, ktorú získali po novembrových voľbách, schválila snemovňa aj text, ktorý má garantovať dostatok peňazí pre väčšinu federálnych úradov do konca septembra.

„Dokumenty schválené snemovňou nepodporíme,“ vyhlásil Mitch McConnell, líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte.

Zatiaľ čo jeden z dokumentov garantuje financie pre väčšinu úradov do septembra, druhý sa týka iba peňazí určených kľúčovému ministerstvu vnútornej bezpečnosti, ktoré zabezpečuje ochranu hraníc. Demokrati mu navrhli financovanie iba do 8. februára. S tým, že by sa dovtedy mali obe strany dohodnúť na kompromise, čo sa týka peňazí na výstavbu múru.

Prečo šéf Bieleho domu problém komunikuje prostredníctvom symbolov z úspešného seriálu Hra o tróny? Nájde sa dohoda republikánov s demokratmi? Odpovedá Andrej Matišák, redaktor zahraničného oddelenia denníka Pravda.

„Je to zbytočné hlasovanie,“ reagoval Biely dom na pozadí postoja poradcov prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí lídrovi podľa očakávania navrhujú použiť právo veta, a teda politické naťahovačky demokratov, ale aj časti republikánov s prezidentom, ktorý na piatok zvolal do Bieleho domu poradu zástupcov oboch politických strán. McConnell, líder republikánov v Senáte, verí, že spoločná práca oboch komôr „nedopadne podľa očakávania mnohých“. Teda, že ju neparalyzuje rozdielny postoj v trojuholníku prezident, demokrati, republikáni. V tomto duchu reagoval aj Trump na zvolenie demokratky Pelosiovej do kresla šéfky Snemovne reprezentantov.

„Blahoželám Nancy Pelosiovej, ktorej zvolenie považujem za veľký úspech. Verím, že dokážeme spolupracovať a dosiahneme mnohé, napríklad v oblasti infraštruktúry či v mnohom inom,“ zaznel zmierlivý tón z úst prezidenta USA.

Demokratka Nancy Pelosiová, staronová šéfka Snemovne reprezentantov (v strede) a všetky ženské členky Kongresu pred Capitolom. Autor: SITA/AP, Andrew Harnik

Zatiaľ však aj samotný Senát, v ktorom majú na rozdiel od snemovne väčšinu republikáni, nemá záujem rokovať o spomínaných snemovňou schválených dokumentoch. Tým skôr, že sa v nich neráta s peniazmi, ktoré žiada Trump od Kongresu na výstavbu kontroverzného múru na hraniciach s Mexikom. Ide konkrétne o päť miliárd dolárov, ktoré demokrati tvrdo odmietajú vydeliť. Senát však potrebuje na presadenie vládnych financií najmenej 60 hlasov, čo znamená, že republikáni sa nezaobídu bez súhlasu demokratov. Z ich radov sa dokonca ozvali hlasy, podľa ktorých, ak Trump tak veľmi chce stavať, nech vraj investuje zo svojich peňazí.

Ako dvojtýždňový shutdown na prelome rokov vyzeral v praxi, mali sa možnosť presvedčiť aj návštevníci Washingtonu priamo pred Bielym domom. Na prvý pohľad možno na úsmevnej situácii. Konkrétne v prípade čiastočného poškodenia hlavného vianočného stromu krajiny akýmsi šialencom, ktorý nakoniec skončil na psychiatrii. Na obnovenie svetelnej krásy však chýbali federálnym „servismenom“ potrebné financie. Napokon, ako informovala televízia CNN, do vlastného vrecka siahol nemenovaný bohatý Američan a strom opäť zažiaril.