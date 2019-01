Taliban ohrozuje ropné vrty na severe Afganistanu

„Bezpečnostná situácia v provincii Saripúl je znepokojujúca,“ povedal hovorca provinčnej vlády Zabiulláh Amání. „Dostali sme sľuby, že do mesta budú poslané posily, ale doteraz sa tak nestalo,“ povedal.

Asi 40 členov bezpečnostných síl bolo zabitých alebo zranených počas utorkových bojov v blízkosti Saripúlu. „Taliban už nejaký čas podniká prudké útoky s cieľom obsadiť ropné polia. Vytvorili sme zvláštnu obrannú jednotku,“ uviedol hovorca. Pri jednom armáda na útok reagovala delostreleckou paľbou.

Ropa z polí Angot a Kaškarí vzdialených niekoľko kilometrov od mesta Saripúl sa začala ťažiť už v čase sovietskej prítomnosti v tejto stredoázijskej krajine. Podľa Amáního je aktívnych osem vrtov so zariadením v hodnote milióna dolárov, ktoré strážia obrnené vozy. „Vrty sú ekonomicky dôležité, nielen pre samotnú provinciu Saripúl, ale pre celý Afganistan,“ dodal. Pád vrtov do rúk povstalcov by znamenal veľkú ranu pre vládu a naopak by posilnil financovanie Talibanu, ktoré je teraz založené predovšetkým na príjmoch z daní, ťažbe a ópiu.

Podľa poradcu afganského ministra vnútra Amrulláha Sáliha boli k ropným poliam z okolitých okresov poslané posily. Tie do oblasti bojov v najbližších dňoch zamieria aj jednotkami z hlavného mesta Kábulu. „Oblasť je zatiaľ zabezpečená, nemôžeme ale tvrdiť, že nebezpečenstvo nehrozí,“ uviedol poradca.

Boje sa odohrávajú v čase, keď sa očakáva ďalšie kolo rokovaní medzi americkým osobitným vyslancom Zalmayom Khalilzadom a predstaviteľmi Talibanu, ktoré majú za cieľ vytvoriť podmienky na začatie mierových rozhovorov, ktoré by ukončili 17 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane.

Tlak na afganskú armádu sa zvyšuje tiež pre nejednoznačnosti zámerov Spojených štátov ohľadom Afganistanu. Podľa správ amerických médií prezident Donald Trump plánuje stiahnuť takmer polovicu zo 14-tisíc amerických vojakov pôsobiacich v tejto krajine.