Čína otestovala 'matku všetkých bômb'

Na krátkom videozázname zverejnenom na webovej stránke štátnej zbrojárskej spoločnosti Norinco je vidno, ako je táto mohutná bomba zhodená na rovinatý terén, pričom vzápätí nasleduje gigantický výbuch sprevádzaný ohňom a dymom.

Čínska štátna tlačová agentúra Sinchua popísala túto zbraň 2. januára po prvý raz ako „čínsku verziu Matky všetkých bômb“. Bombu zhodil bombardér domácej výroby Sien H-6K, informovala v piatok tlačová agentúra AFP. Údaje o dátume, lokalite alebo o sile výbuchu danej bomby neboli poskytnuté.

V roku 2017 zhodili Spojené štáty najsilnejšiu konvenčnú bombu, akú majú vo svojom arzenáli, prezývanú „MOAB“ – Mother of All Bombs (Matka všetkých bômb) pri operácii zameranej na zničenie tunelového systému používaného džihádistami z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vo východnom Afganistane.

Predmetná čínska bomba má dĺžku 5–6 metrov, hmotnosť má však menšiu než jej americká obdoba, tvrdí vojenský analytik Wej Tung-sü, ktorý sa v piatok vyjadril pre čínsky denník Global Times.