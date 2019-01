Rusko neuvažuje o výmene Američana Whelana zadržaného pre špionáž

Rusko neuvažuje o možnej výmene Američana Paula Whelana, zadržaného v Rusku pre podozrenie zo špionáže, za niektorého svojho občana. V Moskve to vyhlásil námestník ministra zahraničia Sergej Rjabkov. Diskusie v tomto zmysle sú podľa neho predčasné, pretože Whelan nebol doteraz ani formálne obvinený, informovali ruské agentúry.

Moskovské ministerstvo okrem toho uviedlo, že Spojené štáty krátko po Whelanovom zadržaní zatkli na súostroví Severné Mariány ruského občana Dmitrija Makarenka a previezli ho na Floridu.

Rjabkov podľa agentúry TASS zdôraznil, že ruská strana zavčasu informovala Washington o Whelanovom zadržaní a umožnila americkej strane konzulárny prístup k nemu. Americká strana ale svoje záväzky v Makarenkovom prípade nedodržala, povedal Rjabkov.

„Makarenko, narodený v roku 1979, pricestoval na ostrov Saipan s manželkou, neplnoletými deťmi a staršími rodičmi. Hneď po prílete ho na letisku zadržal personál FBI,“ citovala z vyhlásenia ruského ministerstva zahraničia agentúra Reuters.

Whelan za Butinovú?

Whelana zatkli 28. decembra agenti ruskej tajnej služby FSB v jeho izbe v moskovskom hoteli Metropol. Stalo sa to krátko po tom, čo mu istý ruský občan údajne odovzdal mená spolupracovníkov ruských tajných služieb. Do konca februára na neho bola uvalená väzba. Za špionáž hrozí Whelanovi, ktorý má okrem amerického aj britské, kanadské a írske občianstvo, až dvadsaťročné väzenie. Rodina 48-ročného bývalého príslušníka americkej námornej pechoty tvrdí, že je nevinný. Do Ruska vraj išiel na svadbu svojho priateľa

V amerických médiách sa tento týždeň objavili špekulácie, že Rusi budú chcieť Whelana vymeniť za Mariju Butinovú, súdenú vo Washingtone za sprisahanie proti USA. Butinová sa priznala, že sa snažila preniknúť do Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA) s cieľom získať informácie o vplyvných Američanoch a odovzdať ich do Moskvy.

Moskovské ministerstvo zahraničia zverejnilo informáciu o zadržaní ruského občana Makarenka v USA deň po Whelanovom zadržaní v Moskve. Rusko podľa ministerského vyhlásenia očakáva od Spojených štátov vysvetlenie, prečo bol Makarenko zadržaný.