Zelenskému dávajú Ukrajinci zelenú

Vladimir Zelenskij je pre väčšinu Ukrajincov, z ktorých podľa Viktora Zamjatina z ukrajinského Centra Rozumkova 42 % nevie, komu dá vo voľbách svoj hlas, možným východiskom z prehlbujúcej sa krízy. Takmer polovica obyvateľov štyridsaťmiliónovej krajiny však vie, že je nespokojná so súčasným politickým vedením a jeho spoločensko-politickým diktátom. A štyridsaťročného Zelenského považuje za politicky „nepopísaný list“. Za novú krv medzi obohratými aktérmi spoločenskej scény. Zelenskij však nie je až tak politicky nepopísaným listom.

Janukovyč mi za lojalitu dokonca sľuboval veľkú sumu peňazí. Vladimir Zelenskij

Rodák z Krivého Rohu je totiž nielen šoumenom, filmovým režisérom, producentom či umeleckým vedúcim, ale aj manažérom, ktorý sa roky pohybuje v masmediálnej sfére. Napríklad svojho času ako generálny producent televízie Inter.

Materiál získaval v kuchyni ‚mocných‘

„Práve tu som prichádzal, samozrejme, nie ako politik, ale ako profesionál v masmediálnej sfére, do styku s mnohými bývalými aj súčasnými politickými figúrami v popredí našej spoločenskej scény, ale aj s tými v pozadí. Napríklad s oligarchami, ako je Kolomojskij, Medvedčuk, Firtaš či Porošenko,“ povedal koncom decembra v rozhovore pre populárnu televíziu Gordon TV dnes už aj známy kráľ politickej satiry. Materiál na ňu získaval práve v kuchyni „mocných“. Keď v populárnom filmovom seriáli Sluha ľudu nastavil v úlohe neznámeho učiteľa dejepisu Goloboroďka, ktorý nakoniec vyhral prezidentské voľby, úsmevne i cez slzy zrkadlo súčasnému kontroverznému dianiu v ukrajinskej veľkej politike, stal sa favoritom Ukrajincov znechutených vývojom. Tisíce mu už dnes ponúkajú pomoc v predvolebnej kampani bez nároku na odmenu.

Vladimir Zelenskij (druhý zľava) sa oficiálne uchádza o post ukrajinského prezidenta vo voľbách 31. marca. Autor: FACEBOOK VLADIMIRA ZELENSKÉHO

„Jeho popularita sa odvíja práve od spomínaného seriálu,“ pokúsil sa bagatelizovať rastúci záujem voličov o Zelenského prvý ukrajinský prezident Leonid Kravčuk, ktorého si prezidentský kandidát, ako sám tvrdí, vysoko váži. „Urobil totiž to, čo sa dovtedy nepodarilo nikomu – vybojoval nezávislosť Ukrajiny,“ pripomína dnes už oficiálny prezidentský kandidát.

Mnohí terajší „mocní“ neskrývajú obavy, že im Zelenskij naruší plány. Neprekvapuje preto, že už prvý deň fungovania internetového portálu Sluha ľudu čelil útoku hackerov. V minulosti sa mnohí pokúsili „sluhu ľudu“ dostať do svojho politického košiara. Počnúc exprezidentmi Kučmom, Janukovyčom či súčasným lídrom Porošenkom.

Jeho satira sa nepáči každému

„Janukovyč mi za lojalitu dokonca sľuboval veľkú sumu peňazí,“ spomína Zelenskij a na otázku, o akú sumu konkrétne išlo, šokoval: sto miliónov dolárov. Podľa Zelenského to však bolo „málo“ za zradu svojich ideálov. O získanie náklonnosti sa pokúsil aj Porošenko. Vraj podmienkou bolo, že musí vstúpiť do jeho rovnomenného politického bloku, a tak bude mať voľné ruky nielen v masmediálnej sfére. „Nedohodli sme sa. Chcel som totiž opačný vývoj. Teda vstup do strany až po úspešnom pôsobení v ponúkanej sfére,“ spomína ukrajinský politický enfant terrible, ktorého celoživotným krédom je: rob dnes tak, aby si sa za to nemusel zajtra hanbiť.

Dodnes sa Zelenského politická satira nie každému páči. Ako v spomínanom rozhovore pre Gordon TV povedal, vraj najurážlivejším je svetový majster sveta v boxe a dnešný starosta Kyjeva Vitalij Kličko, ktorý humor na jeho adresu nepovažuje za humor. „Ale veď my si vás ako svetoznámeho športovca vážime. Napokon to nie je satira o vás, ale o dianí okolo nás. Ako sa to robí v slobodnom svete. Ako to robili s Clintonom, Obamom a teraz s Trumpom, ktorý je vďačným cieľom politickej satiry,“ pokúsil sa pripomenúť Kličkovi horúci prezidentský kandidát. V čase, keď mu najnovšie nahrávajú aj výsledky práve skončenej návštevy predstaviteľov ukrajinských spoločenských organizácií vo Washingtone so skupinou republikánskych senátorov. Ako informoval americký spravodajský portál International Policy Digest, ukrajinskí hostia si vypočuli ostrú kritiku na situáciu v ich vlasti charakterizovanú ako „nezvládnuteľný problém“.

„Ukrajina sa stala neriadeným problémom USA aj EÚ. Je to výsledok rastúcej agresie a radikálnych nálad, ako aj odmietania alternatívnych názorov,“ zaznelo z úst senátorov. Otázkou je, či sa Vladimirovi Zelenskému a jeho okoliu podarí zmeniť nezávideniahodnú spoločensko-politickú situáciu v krajine v prípade, že mu Ukrajinci zveria prezidentský mandát. Podľa väčšiny pozorovateľov však už jeho postup do druhého kola volieb bude úspechom a signálom voličov pred možnou búrlivou spoločensko-politickou premenou.