Čínsky veľvyslanec o našej schôdzke klamal, uviedol Babiš

„Pred Vianocami prišiel do Průhoníc. To znamená, že ak niekto rozpráva o tom, že som bol u veľvyslanca na koberčeku, tak prišiel na koberček on ku mne – a to, čo napísal, je nezmysel, to je lož, nie je to pravda,“ uviedol Babiš, ktorý v stredočeskej obci Průhonice, asi 15 kilometrov od centra Prahy, býva.

Babiš rokoval s veľvyslancom o varovaní českého Národného úradu pre kybernetickú bezpečnosť (NÚKIB) pred výrobkami čínskych firiem Huawei a ZTE, ktoré podľa úradu môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Podľa Babiša stál o schôdzku práve čínsky veľvyslanec.

Po tomto stretnutí z 23. decembra čínska ambasáda k rokovaniu premiéra Babiša s veľvyslancom uviedla na Facebooku a na svojej webovej stránke, že varovanie NÚKIB sa nezakladá na skutočnosti a „čínska strana berie na vedomie úsilie českej vlády o nápravu príslušných chýb a dúfa, že česká strana prijme účinné opatrenia, aby zabránila opakovaniu podobných udalostí“.

Babiš už skôr označil vyjadrenia za neštandardné, v nedeľu ich nazval priamo lžou.

„Žiadnu chybu česká vláda neurobila, ani český štát. My sme nezávislý zvrchovaný štát, takže pán veľvyslanec veľmi neštandardne zverejnil niečo z tej schôdzky,“ uviedol Babiš, ktorého citovali Novinky.cz.

NÚKIB varoval 17. decembra pred používaním softvéru i hardvéru čínskych spoločností Huawei a ZTE, pretože predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť – obe firmy môžu byť čínskemu štátu nápomocné pri jeho špionážnych aktivitách. NÚKIB uviedol, že k vydaniu varovania ho viedli jeho poznatky, vrátane poznatkov z činnosti bezpečnostných partnerov, a takisto zistenia spojencov.