Víkend bol v znamení závalov snehu a lejakov

Husté sneženie na juhu Bavorska pokračovalo aj počas uplynulého víkendu. Podľa meteorológov by mohlo v nemeckých alpských a predalpských regiónoch napadnúť ďalších 40 centimetrov snehu. Napriek všetkému sa situácia na mníchovskom letisku v porovnaní so sobotou zlepšila a letecká premávka ide podľa plánu.

Poľadovica na cestách v Bavorsku však zapríčinila množstvo havárií. Nezaobišlo sa to ani bez straty na životoch. V horách stále hrozí zosuv lavín. So snehovou nádielkou bojujú aj v susednom Rakúsku. Výsledkom je okrem iného, že tisíce zimných turistov nemohli počas víkendu odísť z hlavných lyžiarskych stredísk, pretože hrozilo, že na prístupové cesty sa zrútia lavíny.

Od sobotňajšieho rána napadalo na severnú stranu Álp vyše pol metra snehu. V lyžiarskom stredisku Saalbach-Hinterglemm uväznil sneh približne 12-tisíc turistov až do nedeľného popoludnia, keď sa odborníkom pri kontrolovanom odstrele podarilo spustiť lavínu. Úrady v stredisku Obertauern uviedli, že cesty zostanú pre verejnú dopravu zatvorené až do pondelka.

Záchranné služby však zorganizovali jediný konvoj so sprievodom pre dovolenkárov, ktorí chceli odísť v nedeľu popoludní. Zimné počasie spôsobilo i narušenie dopravy v rôznych ďalších častiach Rakúska, keďže na cesty, železničné trate a elektrické vedenie popadali snehom zaťažené stromy. Hrozba pádu lavín bola úradmi označená ako „vysoká“ vo väčšine rakúskych Álp – je to druhý najvyšší stupeň na päťstupňovej škále.

Iné starosti mali zase v Grécku, kde počas víkendu zahynuli traja ľudia na následky búrok s lejakmi, ale aj snehovej víchrice a teplôt pod bodom mrazu. Podľa hasičov telá dvoch starších mužov, nezvestných od štvrtkového lejaku, našli v nedeľu na dvoch rôznych miestach v potoku juhovýchodne od Atén. Dvaja muži vo veku 67 a 64 rokov sa spolu s manželkou staršieho muža vydali na nákupy z mesta Keratéa, približne 45 kilometrov juhovýchodne od metropoly Atény. Mladší, 64-ročný muž sa dobrovoľne ponúkol manželom, že ich na nákupy odvezie. Potok sa však pre dážď zmenil na rozbúrenú rieku. V predchádzajúci deň, v sobotu, našli skupiny záchranárov v uvedenom potoku v tom istom aute mŕtvu 66-ročnú manželku. Utopila sa na zadnom sedadle. Jej manžela objavili mŕtveho v nedeľu ráno na mieste vzdialenom od nej desať kilometrov. Telo vodiča našli onedlho 15 kilometrov od miesta nálezu auta.

Grécko zápasí aj s náhlym ochladením, keď teploty v niektorých oblastiach klesajú pod mínus 18 stupňov Celzia a sneh už pokryl celé časti krajiny. Záchranné služby absolvovali desiatky výjazdov na pomoc ľuďom, ktorých husté sneženie uväznilo v autách či v domovoch. V sobotu hasiči zachránili dvojicu francúzskych turistov uviaznutých v lese na ostrove Lesbos. Nepriaznivé počasie narušilo aj dopravu – vynútilo si zatvorenie hlavných ciest a zrušenie trajektovej prepravy či vlakových spojov na diaľkových železničných linkách. Let spoločnosti Ryanair do gréckeho Solúna bol napríklad v piatok pre zlú viditeľnosť presmerovaný do rumunského mesta Temešvár.