Americký torpédoborec preplával sporným morom, nárokovaným Čínou

Čínske ministerstvo zahraničia sa proti akcii americkej lode ostro ohradilo a vyhlásilo, že Američania porušili čínske aj medzinárodné právo. „Vyzývame Spojené štáty, aby okamžite prestali s takým druhom provokácie,“ uviedol hovorca ministerstva Lu Kchang. Čína podľa neho do oblasti vyslala vojenské plavidlá a lietadlá s cieľom identifikovať a odradiť americkú loď od tejto činnosti. Na otázku, či incident môže ohroziť prebiehajúce rokovania o obchodných otázkach medzi Pekingom a Washingtonom, Lu odpovedal, že „obe strany sú zodpovedné za vytvorenie potrebnej pozitívnej atmosféry“.

Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more a opakovane kritizuje USA a ich spojencov za námorné operácie, ktoré majú demonštrovať slobodnú plavbu v blízkosti Čínou obsadených ostrovov. Časti Juhočínskeho mora považujú za svoje tiež Vietnam, Filipíny, Brunej, Malajzia, Indonézia a Taiwan.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching sa v decembri dohodli na zastavení špirály obchodných sporov a odvetného zavádzania ciel na tovar v hodnote stoviek miliárd dolárov. Trump uvalil clá na čínsky tovar v snahe odradiť Peking od nekalých praktík, týkajúcich sa priemyselnej špionáže, prístupu na trh či dotácií priemyselných podnikov. Čína odpovedala vlastnými clami na americké výrobky.

Obchod je v posledných mesiacoch len jednou z konfliktných tém v americko-čínskych vzťahoch. Americkí predstavitelia ostro kritizovali Peking za porušovanie ľudských práv alebo za jeho operácie v samotných Spojených štátoch. Obe krajiny sa stretávajú aj v otázke regionálnej bezpečnosti. Pekingu sa nepáči najmä americká podpora Taiwanu, lebo ho považuje za integrálnu súčasť svojho územia.

Čína si so Spojenými štátmi v minulosti niekoľkokrát vymenila ostré slová ohľadom toho, čo Washington nazýva militarizáciou Juhočínskeho mora prostredníctvom stavby vojenských základní na umelých ostrovoch a atoloch. Peking ich budovanie obhajuje ako nevyhnutné na vlastnú ochranu a tvrdí, že je to naopak Washington, kto zvyšuje napätie vysielaním vojnových lodí do blízkosti týchto základní.