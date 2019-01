Zriekla sa islamu. Saudskoarabka uniká pred pomstou

Osemnásťročná Saudskoarabka sa vzoprela deportácii z Thajska do Kuvajtu, kde na ňu čaká jej rodina. Tínedžerka, ktorá sa zabarikádovala v hotelovej izbe v tranzitnej zóne na letisku v Bangkoku, v pondelok odmietla nastúpiť do lietadla, ako jej nariadili thajské úrady.

Jej tvrdenie, že sa zriekla islamu, za čo jej doma hrozí smrť, vyvolalo vážne znepokojenie ľudskoprávnych aktivistov. Šéf thajského imigračného úradu napokon sľúbil, že dievča nasilu nedeportujú.

Rahaf Kunúnová bola v Kuvajte na dovolenke, koncom minulého týždňa sa ale rozhodla utiecť do Austrálie a požiadať o azyl. „Vo svojej krajine nemôžem študovať a pracovať. Chcem byť slobodná,“ vyhlásila mladá žena. Jej otca vraj rozčúlili texty a fotografie, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. "Moji bratia, rodina a ľudia zo saudskoarabského veľvyslanectva na mňa budú v Kuvajte čakať. Zabijú ma. Môj život je v nebezpečenstve. Moja rodina sa mi vyhráža smrťou za tie najbanálnejšie veci,“ dodala.

Vo svojich zúfalých príspevkoch na sociálnych sieťach tínedžerka uviedla, že pochádza z vplyvnej saudskoarabskej rodiny. Thajskému imigračnému úradníkovi vraj povedala, že sa snaží uniknúť pred dohodnutým sobášom, ku ktorému ju núti rodina.

Let Kunúnovej do Austrálie mal medzipristátie v Bangkoku, kde sa situácia skomplikovala. Podľa jej slov tam na ňu čakal saudskoarabský diplomat, ktorý jej zhabal cestovný pas. Dievča trvá na tom, že má austrálske vízum a nikdy neplánovalo zostať v Thajsku.

Rahaf je presvedčená, že ju v Thajsku zadržali na žiadosť saudskoarabských úradov, ktoré to ale popierajú. Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že mladú ženu na letisku v Bangkoku zadržali pre porušenie thajských imigračných zákonov, pretože údajne nemala spiatočnú letenku. Do Kuvajtu mala byť deportovaná, lebo tam žije väčšina jej rodiny, tvrdí saudskoarabský zastupiteľský úrad v Bangkoku, ktorý je v kontakte s jej otcom. Veľvyslanectvo súčasne pripustilo, že nemá právomoci zadržiavať dievča na letisku alebo kdekoľvek inde.

Znepokojené ľudskoprávne organizácie

Šéf thajského imigračného úradu Suračate Hakparn v pondelok oznámil, že plány vyhostiť Kunúnovú sa zmenili pre obavy o jej bezpečnosť. "Ak by sa deportácia mala skončiť jej smrťou, tak to určite nechceme pripustiť,“ povedal s tým, že o jej prípade chce rokovať s predstaviteľmi OSN. „Je teraz pod zvrchovanosťou Thajska, nikto, žiadna ambasáda, ju nemôže prinútiť, aby niekam išla,“ dodal. Neskôr Hapkarn informoval, že Kunúnovej otec je na ceste do Bangkoku a thajské úrady vraj uvidia, či s ním dcéra bude ochotná vrátiť sa do vlasti.

Prípad vyvolal znepokojenie ľudskoprávnych organizácií. "Zabarikádovala sa v hoteli a hovorí, že ho neopustí, kým nebude v kontakte s agentúrou OSN pre utečencov, aby mohla požiadať o azyl,“ napísal na Twitteri námestník riaditeľa ázijskej pobočky Human Rights Watch Phil Robertson.

Thajskí právnici sa obrátili na súd v Bangkoku, aby zabránili deportácii dievčaťa do Kuvajtu. Ten ale žiadosť odmietol, informovala BBC. "Čas sa kráti, hrozí jej veľké nebezpečenstvo,“ konštatoval Robertson. Thajská vláda si podľa Robertsona vymyslela, že Rahaf požiadala o vízum, ktoré nedostala. "V skutočnosti mala platnú letenku do Austrálie, ani nechcela vstúpiť na územie Thajska,“ povedal predstaviteľ Human Rights Watch.

S dievčaťom sa neskôr stretol tím z UNHCR, agentúry OSN pre utečencov. Po tejto schôdzke Kunúnová opustila hotelovú izbu, v ktorej bola zabarikádovaná a v Thajsku predbežne zostane pod ochranou UNHCR. Agentúra OSN má jej prípad preskúmať, čo by malo trvať päť až sedem dní. Kunúnová obvinila svojich príbuzných, že ju fyzicky a psychicky týrali. „Moja rodina ma šesť mesiacov držala zavretú v izbe len preto, že som si ostrihala vlasy,“ vyhlásila s tým, že ju po deportácii čaká väzenie a smrť. „Som si na sto percent istá, že ma zabijú ihneď, ako sa dostanem zo saudskoarabskej väznice,“ dodala.

Smrťou sa jej vyhrážal bratranec

Podľa Kunúnovej 20-ročného priateľa, ktorého meno sa denník Guardian rozhodol nezverejniť, obavy dievčaťa o vlastnú bezpečnosť nie sú vôbec prehnané. To, že sa zriekla moslimskej viery, ju skutočne môže stáť život, tvrdí mladý muž, ktorý sa pred troma mesiacmi presťahoval zo Saudskej Arábie do Austrálie a s Rahaf, s ktorou sa zoznámil na sociálnej sieti, sa rok priatelí.

„Je aktivistka, feministka. Je bývalou moslimkou a má veľmi prísnu rodinu, čelila násiliu. Bratranec sa jej vyhrážal, povedal, že chce vidieť jej krv, chce ju zabiť. Ak by ju nezabili, po tomto (jej zrieknutí sa viery) sa nemôžu objaviť na verejnosti, takže to musia urobiť. Je to tak, že keď ste muž, musíte to dokázať. Keď to neurobíte, nemôžete ísť von a ukázať sa pred inými mužmi,“ vysvetlil Kunúnovej priateľ princíp takzvanej „vraždy zo cti“.

Do 5 dní dostane azyl v tretej krajine

Kunúnová nebude z Thajska deportovaná a čoskoro dostane azyl v tretej krajine. Oznámil to v pondelok šéf thajskej imigračnej polície Suračate Hakparn. „Teraz ju má na starosti UNHCR. Ten mi povedal, že v priebehu piatich dní dostane azyl v niektorej tretej krajine,“ uviedol v pondelok Suračate Hakparn, ktorého citovala agentúra DPA.

Vyjadril sa tak po tom, ako zástupcom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) povolili prístup k mladej Saudskoarabke, ktorá v ich sprievode opustila hotelovú izbu na letisku v Bangkoku, kde sa predtým zabarikádovala.

Saudská Arábia je dlhodobo kritizovaná za porušovanie práv žien, ktoré potrebujú súhlas svojho poručníka – obvykle otca či manžela – aby získali pas, mohli odcestovať do cudziny, zriadiť si bankový účet, začať pracovať či šoférovať auto. Bez súhlasu rodiny sa nemôžu ani vydať. Prípad podobný úteku Rahaf Kunúnovej sa odohral už v apríli 2017, keď sa pokúsila dostať do Austrálie 24-ročná Saudskoarabka Dina Ali Laslúmová. Z Kuvajtu doletela na Filipíny, odkiaľ ju však jej rodina odvliekla späť do Saudskej Arábie. Mladá žena stihla ešte zverejniť video na Twitteri cez mobil požičaný od kanadskej turistky. Tvrdila v ňom, že ju rodina zabije. Osud Laslúmovej zostáva odvtedy neznámy, pripomenula BBC.