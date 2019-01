V Poľsku sa začal súd v prípade vraždy odhalenej po 19 rokoch

V Slupsku na severe Poľska sa dnes začal ostro sledovaný súd so 43-ročným mužom obvineným z vraždy svojej manželky. Pozornosť púta skutočnosť, že obvinenie mohlo byť vznesené až dve desaťročia od zločinu. Muž sa medzitým so svojou zavraždenou ženou dokázal rozviesť a poberal alimenty na dcéru, keďže ako okoliu, tak aj úradom nahovoril, že žena od rodiny utiekla do cudziny. Vraždu odhalili až kriminalisti, poverení dávno odloženými prípadmi. Telo nezvestnej ženy našli po 19 rokoch zamurované v pivnici, opísala televízia TVN 24.