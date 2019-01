Americkí demokrati žiadajú vysvetlenie zrušenia sankcií na niektoré ruské firmy

Podľa agentúry AP ide o jeden z prvých krokov demokratov, ktorí po novembrových kongresových voľbách ovládajú od januára Snemovňu reprezentantov, preskúmať vzťahy prezidenta Donalda Trumpa s ruskými predstaviteľmi.

V liste adresovanom Mnuchinovi žiadajú demokrati o vysvetlenie decembrového vyhlásenia ministerstva financií, podľa ktorého Spojené štáty zrušia sankcie uvalené na spoločnosť RusAl a ďalšie dve firmy spájané s Deripaskom. RusAl je druhým najväčším výrobcom hliníka na svete. Mnuchin vtedy vyhlásil, že Deripaskovo meno na sankčnom zozname veľkopodnikateľov, ktorí majú blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, zostane, avšak sankcionované spoločnosti sa zaviazali, že „výrazne obmedzia jeho majetkový podiel a zbavia ho vedenia“, čo sa podľa demokratických členov Snemovne reprezentantov nestalo. Okrem RusAlu by sa zrušenie amerických sankcií malo týkať aj skupiny En+ a JSC EuroSibEnergo.

Kongresmani Mnuchina v liste žiadajú, aby USA zrušenie sankcií odložili, kým Snemovňu reprezentantov neoboznámi so všetkými aspektmi dohody s Deripaskom, ako aj s dôsledkami, ktoré rozhodnutie zrušiť sankcie, bude mať na úsilie ukončiť „zhubné aktivity Ruska namierené proti našej krajine“. Mnuchin by mal na list odpovedať do piatka.