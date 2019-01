Os Salvini - Kaczyński. Ale kde je Orbán?

Taliansko a Poľsko majú spojiť svoje sily a zmeniť Európsku úniu. S touto víziou prišiel do Varšavy krajne pravicový vicepremiér a minister vnútra Talianska Matteo Salvini, ktorý sa snaží dohodnúť alianciu euroskeptikov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. V nej by rád videl aj poľskú vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS). S jej lídrom Jaroslawom Kaczyńským včera o tejto možnosti rokoval.

Salvini chce zjednotiť blok Európa národov a slobody, kam jeho xenofóbna a populistická Liga patrí, s frakciou Európskych konzervatívcov a reformistov, kde je zastúpená Kaczyńského strana, do novej silnej euroskeptickej protiimigračnej aliancie v EP. Pre svoj projekt už získal podporu francúzskej a holandskej krajnej pravice. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého Salvini označuje za „svojho hrdinu“, predbežne mieni ponechať stranu Fidesz v radoch stredopravicovej Európskej ľudovej strany, Kaczyński je však v zložitejšej situácii. Jeho strane hrozí v budúcom EP postavenie bezdomovca, ak sa po brexite a odchode britskej vládnej strany frakcia konzervatícov a reformistov rozpadne.

„Poľsko a Taliansko budú súčasťou novej jari Európy, renesancie európskych hodnôt,“ vyhlásil Salvini v rámci svojich „pytačiek“ vo Varšave. „Európa, ktorá sa vytvorí v júni (po májových voľbách do EP), nás povedie inak a v inom rytme než tá súčasná, riadená byrokratmi,“ dodal. „Ak Salvini presvedčí stranu PiS, aby sa pripojila, bude to jedna z najväčších skupín v budúcom Európskom parlamente,“ predpovedá Kazimierz Marcinkiewicz, bývalý poľský premiér. Blok reformistov, na čele ktorého Salvini pripustil, že by mohol kandidovať na post predsedu Európskej komisie, by podľa niektorých prognóz mohol byť tretím najsilnejším v budúcom EP.

Salvini má s Kaczińským veľa spoločného nielen v domácej agende postavenej na tvrdom odpore k liberalizmu, utečencom a sexuálnym menšinám, ale aj vo svojej európskej vízii. „Obaja by radi videli Európu viac sústredenú na suverénne európske národy – Európu národov, než užšie zjednotenú Európu,“ tvrdí Michal Baranowski, šéf varšavskej pobočky German Marshall Fund. „V Európe dlhé roky dominovala francúzsko-nemecká os, ale my sa snažíme o novú rovnováhu,“ citoval Salviniho portál TVN24. „Chceli by sme, aby vznikla taliansko-poľská os,“ dodal s tým, že obe krajiny spájajú spoločné záujmy i spoločné hodnoty, aké vyznávajú.

Možnú prekážku pre uzavretie spojenectva medzi Ligou a PiS analytici videli v ich odlišnom postoji k Rusku. Kým Salvini udržiava priateľské vzťahy so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a presadzuje zrušenie sankcií EÚ voči Moskve, Kaczyński patrí k najradikálnejším kritikom Moskvy v únii. Varšava je však zrejme ochotná tieto rozpory dať bokom. „Existujú isté názorové rozdiely medzi nami a pánom Salvinim,“ pripustil pre portál EUobserver Jacek Sasin, poslanec Sejmu z Kaczyńského strany. „To ale neznamená, že by sme nemohli mať spoločné predstavy o tom, ako by mal byť európsky projekt upravený,“ dodal.

Salvini sa pre svoj projekt krajne pravicového bloku v budúcom EP pokúsil získať aj maďarského premiéra, s ktorým sa stretol vlani v Miláne. Orbán si však podľa Pétera Krekóa, analytika budapeštianskeho think tanku Political Capital zrátal, že kým ľudovci majú dobré vyhliadky na to, aby zostali najsilnejšou frakciou EP, euroskeptici sotva získajú viac ako tridsať percent kresiel. „Vystupuje síce ako vodca populistickej pravice, to je jeho skutočné zázemie, ale z taktických dôvodov zostáva u ľudovcov,“ povedal Krekó pre týždenník HVG. „Na milánskom stretnutí mu išlo o to ukázať, že je na jednej vlne s najradikálnejšími euroskeptickými politikmi a že pre prípad, že by ho vyhodili od ľudovcov, má pripravený aj plán B,“ dodal.