Orbán si želá, aby bola v europarlamente protimigračná väčšina

Cieľom Maďarska je, aby sa v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu (EP) dostali do všetkých európskych inštitúcií sily odmietajúce prisťahovalectvo. Povedal to vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na prvej tohtoročnej tlačovej konferencii vlády.