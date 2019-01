Bude Irán čeliť tzv. blízkovýchodnému NATO?

"Prečo by sme sa mali obávať. Veď sú tam roky," reagoval pre Pravdu Davud Rezaí, radca pre vzťahy so SR na iránskom veľvyslanectve vo Viedni na vojenskú prítomnosť USA v blízkosti iránskych brehov. Najnovšie po tom, čo koncom decembra útočná skupina lodí amerického vojenského námorníctva s lietadlovou loď John C. Stennis vplávala do Perzského zálivu. Ide o prvú americkú lietadlovú loď v tejto oblasti od mája, keď USA vypovedali jadrovú dohodu s Iránom.

„Reagovali sme iba ohlásenými vojenskými cvičeniami vrátane plavby našich lodí do oblasti západného Atlantiku. Ide o rutinné cvičenie v nových podmienkach. Nie je za tým žiadna snaha zotrvať dlhšie v spomínanej oblasti či dokonca budovať nejaké základne,“ dodal iránsky diplomat na adresu rozkazu najvyššieho iránskeho lídra ajatolláha Alího Chameneího, ktorý v stredu nazval amerických predstaviteľov „prvotriednymi idiotmi“. Nezvyčajne ostré slová zapadajú do napätia medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré nabralo ešte viac na sile po minuloročnom jednostrannom odstúpení USA od jadrovej dohody Teheránu z roku 2015 so svetovými mocnosťami (Irán, Rusko, Británia, Francúzsko, Nemecko, USA).

„Práve uzavretie spomínanej jadrovej dohody potvrdzuje, že Irán nemá záujem o prípadný konflikt. Napokon, už pred desiatimi rokmi sme na pôde OSN navrhovali rovnaký scenár, ale Izrael, ktorý vlastní jadrovú zbraň, aj keď to popiera, bol vtedy proti,“ pripomenul Davud Rezaí.

Pompeove turné na Blízkom východe

Napätie medzi USA a Iránom ešte viac vyniká na pozadí terajšieho turné šéfa americkej diplomacie Mika Pompea na Blízkom východe. Počnúc Bagdadom, Káhirou, Rijádom a končiac Jeruzalemom a Amánom. „Keď to nevyšlo podľa predstáv v Sýrii, tak sa USA pokúšajú upriamiť pozornosť na Irán,“ špekuluje portál TopWar. Podľa viacerých pozorovateľov práve živenie otázky Iránu ako strašiaka nielen na Blízkom a Strednom východe má byť jednou z hlavných úloh Pompea počas turné. S cieľom vytvoriť z tamojších sunnitských spojencov tzv. blízkovýchodné NA­TO.

Aj podľa novín Ar Rai Al Youm vychádzajúcich v Británii by to napokon mohli potvrdzovať Pompeove slová pred študentmi na Americkej univerzite v Káhire citované novinami Al Youm As Sabi: „Budeme spolupracovať s našimi partnermi, kým nevyženieme posledného iránskeho vojaka zo Sýrie“. V tejto súvislosti Washington opakuje, že mu ide predovšetkým o vytvorenie garantovanej bezpečnosti v neuralgickej oblasti.

„Ak je to skutočne tak, potom by si mali v USA uvedomiť, že bez Iránu sa tak nikdy nestane. Ak však na tom trvajú, potom to svedčí o tom, že niektorí politici vo Washingtone nepoznajú realitu, špecifikum v tomto kúte sveta. Ignorujú napríklad skutočnosť, že ak by konflikt nadobudol ostrejšiu podobu, tak Irán sa môže spoľahnúť na svoje vlastné moderné zbrane v celej ich širokej škále,“ pripomenul pre Pravdu iránsky diplomat. Napokon, progres v tomto smere spomenul aj Pompeo, keď zdvihol výstražný prst adresovaný Teheránu. Po tom, čo prenikla informácia, podľa ktorej iránsky program vývoja a výroby balistických rakiet rýchlo napreduje. Dokonca, ako priznali aj v USA, Teherán má v pláne využiť ich o. i. ako nosiče pre špionážne satelity.