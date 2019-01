Švédsky premiér Löfven má podľa tlače šancu získať ďalší mandát

Šéf švédskych sociálnych demokratov Stefan Löfven by mohol získať ďalší mandát ministerského predsedu. Opozičná Strana stredu a Liberáli sa údajne dohodli so Švédskou sociálnodemokratickou robotnícku stranou, že umožní Löfvenovi pokračovať v premiérskej funkcii druhé volebné obdobie. Informoval o tom dnes švédsky denník Aftonbladet s odvolaním sa na nemenované zdroje. Takáto dohoda by ukončila patovú situáciu, v ktorej sa Švédsko ocitlo po septembrových parlamentných voľbách, ktoré skončili vyrovnaným výsledkom.