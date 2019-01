Saudskoarabská utečenka al-Kunúnová odletela z Bangkoku do Kanady

Mladá saudskoarabská žena, ktorá utiekla pred svojou rodinou a odmietala opustiť hotelovú izbu v thajskom hlavnom meste Bangkok, v piatok odletela do Kanady, kde požiadala o azyl. Informovala o tom stanica BBC s odvolaním sa na thajské úrady.

Rahaf Muhammad Mutlak al-Kunúnová (18) v pondelok odmietla nastúpiť na let z Bangkoku do Kuvajtu, kde ju čakala jej rodina, a zabarikádovala sa vo svojej izbe letiskového hotela. Žena tvrdí, že sa zriekla islamu, čo je v Saudskej Arábii trestateľné smrťou. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že ju považuje za právoplatnú utečenku.

Saudskoarabka spustila na sociálnych médiách kampaň za svoju slobodu, ktorá upriamila na jej prípad svetovú pozornosť. Al-Kunúnová odletela z Bangkoku o 23.15 h miestneho času (17.15 h SEČ), spresňuje tlačová agentúra AFP. Jej kampaň však vyvolala aj negatívne reakcie a mladá žena bola po vyhrážkach smrťou nútená deaktivovať svoj účet na Twitteri.

O azyl požiadala Austráliu, Kanadu, Spojené štáty a Britániu. Obáva sa, že jej vlastná rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu a utiekla pred núteným sobášom.

Podľa vlastných slov je obeťou fyzického a psychického násilia v rodine a ľudskoprávnej organizácii Human Rights Watch (HRW) povedala, že sa obáva o svoju bezpečnosť v prípade, že by ju donútili vrátiť sa do Saudskej Arábie. Do Thajska sa jej podarilo ujsť počas dovolenky, ktorú s rodinou trávila v Kuvajte.