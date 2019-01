Česi hlásia snehovú kalamitu, mantinely majú 1,5 metra

Výstraha pred snehovými jazykmi platí od piatka 22.00 h. Snežiť by malo predovšetkým v polohách nad 700 metrov nad morom. Varovanie sa vzťahuje na celú ČR okrem Prahy, Stredočeského a Juhomoravského kra­ja.

Už teraz pritom s výdatným snežením zápasia niektoré horské oblasti. Mesto Boží Dar v Krušných horách vyhlásilo popoludní kalamitný stav, a to na celom svojom území. Vstupovať do mesta tak teraz môžu len turisti, ktorí v ňom už majú zabezpečené ubytovanie s parkovaním.

Niektoré miestne dopravné komunikácie sú zatiaľ s veľkým rizikom prejazdné len pre zásobovanie, a to v šírke menšej ako 2,5 metra. Snehové bariéry miestami dosahujú až 1,5 metra. Kalamitný stav v meste Boží Dar platí do odvolania, pričom podľa informácií portálu TV Nova potrvá prinajmenšom do pondelka.

Cez víkend by sa v celej ČR malo otepliť, očakáva sa dážď a teploty sa môžu vyšplhať až na šesť stupňov. V nížinách môže cesty pokryť poľadovica.