Trumpova krátkozraká blízkovýchodná politika

Pokúsil sa sunnitským spojencom a Izraelu „preložiť“ do stráviteľnej reči viaceré predchádzajúce výroky prezidenta USA Donalda Trumpa potvrdzujúce jeho krátkozrakú blízkovýchodnú politiku. Vrátane pôvodného tvrdenia, podľa ktorého USA zničili asi 90 percent teroristov z tzv. Islamského štátu operujúcich v Sýrii. A to bol vraj aj dôvod, prečo ešte v polovici decembra Trump slávnostné oznámil, že sťahuje svojich vojakov so Sýrie. Väčšina však napokon vianočné sviatky strávila tisíce kilometrov od vlasti.

„Aj keď spomínané Trumpove výroky vyvolali kritiku nielen v radoch amerických blízkovýchodných spojencov vrátane sýrskych Kurdov, obsah jeho vyjadrení bol adresovaný predovšetkým domácej politickej scéne, na ktorej sa čoraz viac iskrí medzi prezidentom, demokratmi i časťou samotných prezidentových republikánov nielen v súvislosti s budovaním tzv. bezpečnostnej bariéry na hranici s Mexikom v sume 5,7 miliardy z vojenského rozpočtu,“ pripomína portál TopWar.

Pompeovi to však na Americkej univerzite v Káhire nebránilo v prejave pod ústrednou myšlienkou „Sila dobrého: obnovenie moci USA na Blízkom východe“ presviedčať poslucháčov aj ďaleko za egyptskými hranicami, že Trump konečne uskutočňuje na Blízkom východe vyváženú zahraničnú politiku. Ako vyzerá v skutočnosti, a všimli si to aj médiá hostiteľskej krajiny, ukazuje časť prejavu, v ktorej šéf diplomacie USA na jednej strane pranieroval Teherán za jeho porušovanie ľudských práv počas potlačenia tzv. zeleného hnutia, ale na strane druhej sa ani slovom nezmienil o krvavom masakre v roku 2013 v Káhire. Po vojenskom prevrate uskutočnenom dnešným prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Obeťami tvrdého zásahu bezpečnostných síl sa stali podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch stovky zavraždených demonštrantov. Organizácia zároveň tvrdí, že dodnes je v Egypte za mrežami 60-tisíc politických väzňov. Pompeo sa však zmohol iba na vyjadrenie ľútosti nad tým, že tzv. arabská jar zasiahla aj krajinu pod pyramídami.

Samotné stiahnutie Američanov zo Sýrie, ktoré sa najnovšie uskutoční „podľa situácie“, odôvodnil šéf diplomacie USA príkladom spred niekoľkých rokov. Z čias, keď vtedajší prezident USA Barack Obama v roku 2009 „nechal napospas svojich blízkovýchodných spojencov“. „Všade tam, odkiaľ sa stiahnu USA, vzniká chaos,“ tvrdil vo štvrtok Pompeo. A aby niečo také nevzniklo, ako už informoval Pentagon, ponechávajú si Američania v „hre“ vojenskú základňu na irackom území neďaleko hranice so Sýriou, s možnosťou zasiahnuť, ak by sa situácia vyvíjala nie podľa predstáv Washingtonu. Aj tak vyzerá pozadie tvrdenia Pompea, podľa ktorého otázka americkej vojenskej prítomnosti v Sýrii je už vyriešená.

Situáciu však celkom inak vidí napríklad Abdarrahmán ar-Rašíd, bývalý šéfredaktor panarabských novín Aš-Šark Al-Avsat. „Pôvodný Trumpov plán okamžite stiahnuť americký kontingent zo Sýrie skorigovala reakcia regionálnych hráčov, ktorí pôvodný zámer USA neprijali ako mierový plán, ale ako dôkaz porážky,“ sumarizuje Abdarrahmán ar-Rašíd.