Macedónsky premiér vyzval Grécko ratifikovať dohodu o ukončení vzájomného sporu

„Náš parlament tú silu našiel i keď to nebolo ľahké. Som presvedčený, že aj grécky parlament bude mať silu rozhodnúť,“ povedal Zaev na tlačovej konferencii.

Macedónsky parlament schválil v piatok večer novelizáciu ústavy, ktorá umožní zmenu oficiálneho názvu krajiny Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) na Republika Severné Macedónsko v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom. Na to, aby dohoda vstúpila do platnosti, ju musí v nadchádzajúcich dvoch týždňoch ratifikovať grécky parlament.

Názvoslovná zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom, ktoré je v takomto prípade zaviazané podmienkami stiahnuť svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a potenciálne aj do Európskej únie. Cieľom celej tejto procedúry je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami.

Grécky premiér Alexis Tsipras zablahoželal svojmu macedónskemu kolegovi Zaevovi ešte v piatok. Tsipras už skôr tento týždeň uviedol, že ratifikácia príslušnej dohody sa od gréckeho parlamentu bude požadovať do konca januára. „V priebehu desiatich dní od oznámenia výsledku (hlasovania macedónskeho parlamentu)… budeme hlasovať o schválení príslušnej dohody,“ povedal Tsipras v rozhovore pre televíznu stanicu Open TV.

Ku gratulácii sa pridalo aj Slovensko

Slovenský rezort diplomacie blahoželá macedónskemu parlamentu k schváleniu ústavných zmien, ktoré umožnia zmenu oficiálneho názvu krajiny v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom. Podľa neho bude mať toto rozhodnutie pozitívny dopad na bilaterálne vzťahy a je prínosom pre celý región juhovýchodnej Európy.

„Vysoko oceňujeme politickú zrelosť a silný záujem Skopje využiť jedinečnú príležitosť pre vyriešenie 27 rokov trvajúceho sporu o názve krajiny,“ napísalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vo svojom vyhlásení. Vyriešenie otázky názvu krajiny je podľa neho príkladom konštruktívneho prístupu.

„Pre Skopje sa tak otvára cesta k urýchlenému dokončeniu procesu začlenenia sa do Severoatlantickej aliancie,“ pripomenul rezort, ktorý tento krok zároveň považuje za stimul pre reformný proces krajiny. „Pokrok v najbližších týždňoch je mimoriadne dôležitý pre rozhodovanie EÚ o začatí prístupových rozhovorov,“ zdôraznil.

Slovensko chce podľa MZVaEZ poskytovať krajine maximálnu podporu, „aby sa Republika Severné Macedónsko stala čím skôr súčasťou zjednotenej Európy“. Verí tiež, že dohodu ratifikuje aj grécky parlament, bez súhlasu ktorého dohoda nemôže vstúpiť do platnosti.