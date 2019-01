Netanjahu potvrdil nálet izraelského letectva na iránsky vojenský sklad v Sýrii

Agentúra poznamenala, že Netanjahuovo vyhlásenie na zasadnutí vládneho kabinetu bolo ojedinelé – už vzhľadom na to, že Izrael len zriedka komentuje a priznáva svoje vojenské aktivity v Sýrii. Netanjahu ešte dodal, že „počet nedávnych (izraelských) náletov dokazuje, že sme viac ako kedykoľvek doteraz odhodlaní zasiahnuť proti Iránu v Sýrii“.

K náletom, ktoré v nedeľu potvrdil Netanjahu, došlo v piatok okolo 23.15 h miestneho času (22.15 h SEČ). Izraelské lietadlá letiace z juhu počas nich vypálili niekoľko rakiet na oblasti blízko Damasku. Podľa uvedeného zdroja sýrska protivzdušná obrana väčšinu týchto rakiet zostrelila.

Sýrska vládna agentúra SANA informovala, že pri izraelskom nálete na medzinárodné letisko v Damasku bol zasiahnutý sklad ministerstva dopravy. K obetiam na životoch a zraneniam ľudí nedošlo, vznikli len materiálne škody, dodala SANA.

Podľa agentúry AFP sa predpokladá, že Izrael počas občianskej vojny v Sýrii podnikol stovky náletov na objekty alebo konvoje s vojenskou technikou pripisované Iránu alebo proiránskemu šiitskému hnutiu Hizballáh. Komentovaniu týchto vojenských zásahov sa Izrael vyhýbal v obave, že by mohol byť zatiahnutý do konfliktu v Sýrii.

Izraelskí predstavitelia aj preto len prednedávnom začali verejne hovoriť o prípadoch pašovania zbraní z Iránu do Sýrie cez Libanon. Naposledy sa o nich počas víkendu v interview pre denník The New York Times zmienil izraelský generál Gadi Eizenkot, podľa ktorého Izrael v Sýrii zasiahol „tisíce cieľov“, pričom sa k zodpovednosti za tieto vojenské akcie sa neprihlásil a ani si za ne nič nenárokoval.

Eizenkot tiež vysvetlil, že Izrael zaznamenal v „sýrskej“ stratégii Iránu „významnú zmenu“ – Irán sa totiž podľa neho snaží posilniť svoj vplyv v Sýrii – a to vyslaním do 100 000 šiitských bojovníkov z Pakistanu, Afganistanu a Iraku, budovaním základní svojej tajnej služby a svojich leteckých základní prakticky pri každom takomto sýrskom vojenskom objekte.

Izraelská armáda našla posledný tunel Hizballáhu

V nedeľu zástupcovia armády informovali, že Izrael objavil šiesty cezhraničný tunel libanonského militantného hnutia Hizballáh a tým ukončili operáciu zameranú na ničenie nepriateľských tunelov. Ten najnovší má na libanonskom území dĺžku 800 metrov, pričom niekoľko desiatok metrov zasahovalo do Izraela. Nachádzajú sa v ňom schody, železničné koľaje a široký priechod, cez ktorý mohli prepravovať výzbroj aj početné jednotky. Tunel zničia počas nasledujúcich dní.

Hovorca armády Jonathan Conricus povedal, že v Libanone existujú aj ďalšie tunely, no Izrael úspešne ukončil svoju misiu, ktorú odštartoval minulý mesiac. Izrael aj Organizácia Spojených národov vyhlásili, že tunely sú porušením rezolúcie o prímerí z roku 2006.