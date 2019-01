Trumpa dobieha ruská stopa

Trump podľa zistení redakcie Washington Post utajil detaily rozhovorov s Vladimirom Putinom a po stretnutí so šéfom Kremľa počas summitu G20 v Hamburgu v roku 2017 dokonca vzal svojmu tlmočníkovi pracovné poznámky a nariadil mu, aby o obsahu rokovaní mlčal aj pred ľuďmi z Bieleho domu. Po schôdzke niektorí vysokopostavení predstavitelia dostali všeobecnú informáciu o rozhovoroch. Dvaja z nich si však chceli spresniť detaily u tlmočníka, ten to ale s odvolaním sa na Trumpov zákaz odmietol, napísal Washington Post. Nešlo pritom o ojedinelý prípad, tvrdí denník, podľa informácií ktorého na vlaňajšie rozhovory s Putinom v Helsinkách nevzal Trump so sebou nikoho okrem tlmočníka a v Bielom dome nik nevidel ani stenografický záznam zo stretnutia. Viacerí pracovníci Bieleho domu pre Washington Post potvrdili, ani v tajných dokumentoch sa nenachádzajú podrobné informácie o rozhovoroch Trumpa s Putinom, čo sa im zdá prinajmenšom čudné.

Zahraničný výbor Snemovne reprezentantov už oznámil, že mieni nedostatočnému informovaniu o stretnutiach Trumpa s Putinom venovať mimoriadne zasadanie. „Vždy keď sa Trump stretne s Putinom, krajine nič nepovedia. Amerika si zaslúži pravdu a zahraničný výbor Snemovne reprezentantov ju bude hľadať. Uskutočníme vypočúvania o tajomstvách, ktorými je opradený Trumpov bizarný vzťah s Putinom a jeho suitou a o tom, ako tento temný prístup vplýva na našu národnú bezpečnosť,“ vyhlásil predseda výboru Eliot Engel.

Trump v interview pre televízny kanál Fox News odmietol podozrenie, že by sa obsah rokovaní s Putinom snažil zamlčať. „Bol to veľkolepý rozhovor, nič nedržím pod pokrievkou,“ vyhlásil. „Všetci vedia, že nijaké sprisahanie nebolo,“ dodal. Šéf Bieleho domu sa obhajoval tým, že rokovania v najužšom kruhu viedli aj jeho predchodcovia. „Mal som veľa stretnutí medzi štyrmi očami a nikdy nikto o nich nič nehovoril. Ale keď sa vec týka Putina, tak vravia: ,O čom asi hovorili?' Hovorili sme o veľmi pozitívnych veciach,“ konštatoval prezident.

Trump dostal najurážlivejšiu otázku v živote

Reportérka Fox News spomenula aj článok New York Times, podľa ktorého FBI začala tajnú previerku, či Trump nepracuje zámerne, alebo neúmyselne v záujmoch Ruska. Priamo sa ho opýtala, či pracoval niekedy pre Rusko. „To je najurážlivejšia otázka, akú mi kedy položili. Je to najurážlivejší článok, aký som kedy čítal,“ odpovedal Trump.

Impulzom na začatie vyšetrovania, či Trump nepracuje v prospech Ruska a proti záujmom USA, bolo jeho rozhodnutie prepustiť šéfa FBI Jamesa Comeyho, tvrdí s odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania New York Times. Trump Comeyho prepustil v máji 2017, keď FBI vyšetrovala možný kontakt Trumpovej volebnej kampane s Ruskom. Po Comeyho odvolaní sa vyšetrovania možného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb ujal tím špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Toho Trump obviňuje, že proti nemu vedie „honbu na čarodejnice“. Trumpov právnik Rudy Giuliani v reakcii na správu o vyšetrovaní prezidenta povedal, že o ňom nevedel, ale že z toho, že bolo začaté pred rokom a pol a nie je o ňom počuť, vyplýva, že „nič nezistili“.

Predseda právneho výboru Snemovne reprezentantov Jerrold Nadler na článok New York Times reagoval prísľubom, že jeho výbor v najbližších týždňoch „podnikne kroky v záujme lepšieho pochopenia postupu prezidenta i reakcie FBI na jeho správanie“. „Nie je žiadny dôvod pochybovať o serióznosti alebo profesionalite FBI, ako to urobil prezident v reakcii na tento prípad,“ dodal Nadler.