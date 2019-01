V Poľsku zabíjala nenávisť. Obeťou je gdanský starosta

„Gdansk je štedrý. Gdansk sa delí o dobro. Gdansk chce byť mestom solidarity.“ To boli posledné slová starostu polmiliónového baltského mesta, ktoré vyriekol na pódiu pod holým nebom vo finále veľkého charitatívneho podujatia. Ďalším, kto sa chopil mikrofónu, bol už páchateľ. Víťazoslávne poskakoval, v ruke s vojenským nožom s pätnásťcenti­metrovou čepeľou, a kričal: „Haló! Haló! Volám sa Sztefan Wilmont, sedel som nevinne vo väzení, sedel som nevinne vo väzení. Občianska platforma ma mučila, práve preto dnes Adamowicz zomrel.“

Adamowicz bol po boku Donalda Tuska, súčasného predsedu Európskej rady a bývalého premiéra, jedným zo spoluzakladateľov proeurópskej Občianskej platformy, ktorá vládla v Poľsku v rokoch 2007 až 2015. Starostom Gdanska bol vyše 20 rokov. Šiestykrát ho zvolili vlani na jeseň, keď už kandidoval ako nezávislý. Napriek očierňujúcej kampani, ktorú proti nemu viedli médiá blízke konzervatívnej nacionalistickej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS), zvíťazil suverénne so ziskom 65 percent hlasov.

V celom Poľsku bol Adamowicz známy ako bojovník za práva menšín vrátane sexuálnych. Ako jeden z mála politikov v silne katolíckom Poľsku sa zúčastnil aj na dúhových pochodoch. Po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu okamžite prejavil solidaritu so židovskou obcou. A v čase protiimigrantskej hystérie sa nebál postaviť na stranu utečencov. „Som Európan, čiže v mojej povahe je byť otvorený. Gdansk je prístav a musí byť útočiskom pred morom,“ povedal pred časom pre denník Guardian.

O útočníkovi toho zatiaľ nie je veľa známe. Má 27 rokov a iba minulý mesiac ho prepustili z väzenia, kde si odsedel päť a pol roka za sériu ozbrojených bankových lúpeží. Podľa denníka Gazeta Wyborcza ako tínedžer sa liečil na psychiatrii.

Šéfredaktor magazínu Visegrad Insight Wojciech Przybylski pre Pravdu poznamenal, že o vražde stále vieme málo na to, aby sa dala označiť za politicky motivovanú. „Ale je pravda, že to bude mať politický kontext. Vláda ignorovala vyhrážky smrťou, ktoré dostávali opoziční poslanci. Dokonca využíva nenávistný jazyk. Nehovorí o politických oponentoch, ale o nehodných nepriateľoch. Nazdávam sa, že verejnosť si to teraz pripomenie,“ povedal Przybylski.

Podľa Przybylského teraz zo všetkých strán zaznievajú slová o tom, že je potrebné sa zjednotiť. "Ale vyzerá to tak, že vláda sa možno v snahe odraziť obvinenia sústredí aj na údajne nedostatočnú bezpečnosť na podujatí, na ktorom sa vražda stala. Na druhej strane, z opozície už znejú hlasy, ktoré odkazujú PiS, aby sa pozrela na to, čo urobila. Občianska platforma by však nemala hrať túto hru na obvinenia, lebo na tom nezíska,“ myslí si šéfredaktor Visegrad Insight.

„Takáto politicky motivovaná radikálna aktivita nejakého asi samozvaného šialenca, ktorý sa rozhodol akoby vziať spravodlivosť do vlastných rúk, nie je v Poľsku celkom nová,“ pripomenul pre Pravdu Vít Dostál, expert na Poľsko a Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe. "V roku 2010 napadol bývalý člen Občianskej platformy kanceláriu PiS a zastrelil jedného človeka. Vrah povedal, že nenávidí Právo a spravodlivosť a jeho politikov. Ešte predtým tu bol prípad jedného blázna, ktorý zbieral výbušniny a chcel vyhodiť do vzduchu parlament,“ uviedol Dostál. Podľa odborníka to súvisí s dvoma vecami. "V Poľsku sme svedkami veľkej politickej polarizácie. A potom si niektorí ľudia do politiky projektujú svoje problémy, s ktorými sa nedokážu vyrovnať,“ myslí si Dostál a pripomína, že predchádzajúce násilné činy neviedli k debate, ako znižovať polarizáciu spoločnosti. A pravdepodobne to bude tak aj teraz, keďže krajinu čakajú tohto roku parlamentné a na budúci rok prezidentské voľby.

Šokujúci zločin odsúdili a sústrasť Adamowiczovej manželke a dvom dcéram vyjadrili predstavitelia naprieč polarizovanej politickej scény. Veľký zármutok vyjadril aj predseda PiS Jarosław Kaczyński. Prezident Andrzej Duda vyzval Poliakov na národný pochod proti násiliu. Výbor na obranu demokracie (KOD) zase na včera večer do Gdanska, Varšavy a ďalších miest zvolal pietne zhromaždenia. Mítingy boli tiché, bez akýchkoľvek politických prejavov. Na podujatí v centre Varšavy prisľúbila účasť aj mestská organizácia PiS. Je to historicky prvý raz, čo vládna strana podporila akciu KOD-u, ktorý je známy organizovaním masových protivládnych mítingov na ochranu nezávislosti súdnictva a médií.

Hoci rodina zavraždeného starostu požiadala, aby sa pietne akcie nepolitizovali, internetové diskusie sa nevyhli hľadaniu vinníkov. Mnohí v nich pripomínali minulotýždňovú reakciu samotného Adamowicza na zastavenie trestného stíhania vo veci vyhrážania sa jedenástim poľským starostom, ktorí ponúkali opateru sýrskym deťom zraneným počas vojny. Nacionalistická organizácia Všepoľská mládež za ponúknutú pomoc migrantom všetkým starostom vrátane Adamowicza vystavila symbolické úmrtné listy. Prokuratúra prípad začala vyšetrovať až po roku, pričom po troch mesiacoch ho minulú stredu uzavrela s tým, že „úmrtné listy“ boli prejavom nespokojnosti a nešlo o podnecovanie k nenávisti. Adamowicz vzápätí na facebooku napísal:

„Nebola to len kritika. Použitie takého výrazného symbolu, ako je úmrtný list, prekračuje prijateľné limity vyjadrenia nespokojnosti a obsahuje obrovskú dávku negatívneho obsahu. Zaujímalo by ma, čo by zastupiteľstvo urobilo, keby úmrtný list bol vystavený na meno predsedu Kaczyńského alebo prezidenta Dudu.“