Tusk cestuje do Gdanska, zavraždený starosta bol jeho blízky priateľ

Prezident Európskej rady Donald Tusk ruší svoj naplánovaný program a cestuje do svojho rodného poľského mesta Gdansk, kde v nedeľu zavraždili starostu. Nebohý Pawel Adamowicz bol jeho dobrým priateľom. O zmene Tuskových plánov informoval v pondelok médiá jeho poradca Pawel Gras. "Pawel Adamowicz, starosta Gdanska, človek Solidarity a slobody, Európan, môj dobrý priateľ, bol zavraždený. Nech odpočíva v pokoji," napísal v pondelok Tusk na Twitter.

Starostu Gdanska Adamowicza v nedeľu napadol muž na pódiu počas charitatívnej akcie v meste a bodol ho do srdca a do brucha. Adamowicz po prevoze do nemocnice absolvoval päťhodinovú operáciu. Podľa chirurga Tomasza Stefaniaka utrpel 53-ročný Adamowicz „vážne poranenie srdca, poranenie bránice a vnútorných orgánov“. V pondelok svojím zrneniam podľahol.

Útočníka identifikovali ako v minulosti odsúdeného kriminálnika. Muž svoj čin nazval politickou pomstou a vyjadril sa, že je odporcom politickej strany Občianska platforma (OP). Tá je hlavnou opozičnou silou proti vládnucej nacionalistickej strane Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského.

Adamowicz, zavraždený starosta Gdanska, v minulosti známy disident a člen protikomunistického odborového hnutia Solidarita, bol dlhé roky popredným členom OP. Súčasný šéf Európskej rady Tusk je zakladateľom, dlhoročným lídrom a doteraz najvýraznejšou postavou OP.