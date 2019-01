Lajčák na Ukrajine: Rokovania v Kyjeve sa týkali pomoci ľuďom

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru) hovoril v Kyjeve predovšetkým o možnostiach na dosiahnutie odblokovania politického procesu v rámci ukrajinského konfliktu, ako aj o spôsoboch na zmiernenie utrpenia ľudí, ktorí sú týmto konfliktom zasiahnutí. V pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ide o jeho prvú cestu do konfliktných regiónov OBSE.

Lajčák zhodnotil prvú časť svojho programu ako užitočnú. Najskôr podľa vlastných slov absolvoval veľmi detailný brífing na pôde Osobitnej pozorovateľskej misie (SMM) OBSE na Ukrajine o aktivitách a problémoch na mieste jej pôsobenia. Následne rokoval s ministrom obrany Stepanom Poltorakom a premiérom Volodymyrom Hrojsmanom, ako aj s ukrajinskou delegáciou v trilaterálnej kontaktnej skupine pre urovnanie situácie v Donbase.

Poznatky, ktoré minister na Ukrajine získa, plánuje zužitkovať počas svojej februárovej návštevy Moskvy. „Všetky poznatky, ktoré mám z ukrajinskej cesty, použijem, aby sme sa naozaj snažili identifikovať veci, v ktorých sa dá dosiahnuť pokrok,“ uviedol s tým, že sa mu podarilo dosiahnuť dobré východisko pred ďalšími rokovaniami.

Minister podľa vlastných slov získal dlhý zoznam vecí, kde si ukrajinská strana myslí, že by sa dal dosiahnuť nejaký pokrok, alebo je pripravená urobiť ústretové kroky.

Pôjde medzi ľudí

Lajčák povedal, že SR vníma svoje predsedníctvo v OBSE veľmi vážne a „chceme, aby bolo užitočné“. „Máme národné záujmy na tom, aby sa ten konflikt čo najskôr ukončil a aby táto krajina mohla byť bezpečná a prosperujúca,“ povedal minister.

V stredu Lajčák so svojou delegáciou navštívi kontaktnú líniu v konfliktnej zóne v Luhanskej oblasti na východe krajiny, kde sa bude rozprávať s ľuďmi, ktorí sú priamo dotknutí konfliktom, a bude sa pýtať na ich názory. „V stredu sa stretneme s ľuďmi, ktorí sú týmto konfliktom dotknutí. Budú ma zaujímať ich názory. Vo februári idem do Moskvy a poznatky z tejto ukrajinskej cesty mi pomôžu,“ dodal minister s tým, že Slovensko má ako sused Ukrajiny zjavný záujem na tom, aby to bola bezpečná krajina.

Jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019 je snaha o riešenie ukrajinského konfliktu a zmierňovanie jeho následkov na civilné obyvateľstvo. Slovenská diplomacia má taktiež ambíciu počas tohto roka dopomôcť k obnove politického dialógu medzi Ruskom a Ukrajinou.