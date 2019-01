V Poľsku po vražde starostu idú po štváčoch

Vláda národne konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) na počesť liberála Adamowicza, proti ktorému v minulosti viedla nevyberanú očierňujúcu kampaň, pred dnešným zasadaním držala minútu ticha. Prezident Andrzej Duda, ktorý vzišiel z radov PiS, oznámil, že na deň pohrebu, podľa očakávania v sobotu, vyhlási štátny smútok.

Kým desaťtisíce Poliakov v desiatkach miest vyšli do ulíc na pietne zhromaždenia s heslom Zastavme nenávisť, vo verejnom priestore sa ďalej objavujú štvavé výroky a hrozby. Sám Adamowicz im často čelil. Nacionalistická organizácia mu ešte kým žil vystavila aj symbolický úmrtný list, kde ako príčinu smrti uviedla liberalizmus a multikulturalizmus, čo prokuratúra iba minulý týždeň posúdila ako oprávnený protest, a nie hrozbu. Hovorca PiS zase svojho času na útok ultrapravicových násilníkov na stúpencov opozície reagoval slovami: „Nepovzbudzujem to, ale chápem ich.“

Minister vnútra Joachim Brudziński teraz avizoval sprísnený meter. „Je najvyšší čas zastaviť to šialenstvo nenávisti. Tam, kde nepomáhajú výzvy na zastavenie nenávistných prejavov, musí striktne zakročiť právo s prísnymi dôsledkami,“ citoval ho portál Tvn24.

Už v pondelok polícia zadržala troch mužov, ktorí po útoku na Adamowicza vyzývali na ďalšie vraždy. V Olsztyni na severovýchode krajiny včera skončil v policajnej cele ďalší muž, ktorý na internetovom portáli regionálnych novín napísal, že nasledujúcim po Adamowiczovi bude miestny starosta Piotr Grzymowicz. Polícia túto hrozbu posúdila ako reálnu a Grzymowiczovi včera poskytla ochranu. Policajnú ochranu dostali aj ďalší starostovia a opoziční politici. Rozruch vyvolal aj kňaz, ktorý v reakcii na výzvu gdanského metropolitu Slawoja Leszka Glodža, aby sa veriaci modlili za zavraždeného starostu, na twitteri napísal, že je mu Adamowicz ľahostajný a nevidí dôvod, aby sa za takého „lotra“ modlil. „Vari sa Ježiš modlil za Herodesa?“ napísal. Podľa jeho cirkevných nadriadených to nebolo po prvý raz, čo sa kňaz nevhodne vyjadroval na sociálnych sieťach a bude za to potrestaný podľa cirkevného práva. Adamowiczovho vraha polícia už v pondelok niekoľko hodín vypočúvala. Podľa rádia RMF FM sa Wilmont k vražde nepriznal a hovoril predovšetkým o svojom päťapolročnom pobyte za mrežami, kde sedel do minulého mesiaca za bankové lúpeže. Trest označil za nespravodlivý a vinu zaň pripísal vtedajším vládnucim politikom. Už bezprostredne po čine Wilmont vyhlásil, že ho „mučila Občianska platforma“, ktorej dlhoročným členom bol starosta Adamowicz. Podľa poľských médií Wilmonta vo väzení niekoľko mesiacov liečili pre paranoidnú schizofréniu. Podľa jeho advokáta však na výsluchu poprel, že by trpel duševnou chorobou.

Poľská psychiatrická spoločnosť dnes vydala vyhlásenie, v ktorom žiada verejnosť, aby sa vyhýbala nenávistným prejavom a nepodľahla zjednodušenému spájaniu mentálne chorých s násilnými činmi. „Pri krutých a nezmyselných zločinoch, či už ich spáchal duševne zdravý, alebo chorý človek, vždy zohrávajú významný vplyv vonkajšie faktory,“ upozorňujú psychiatri, podľa ktorých šírenie nenávisti slúži ako tragická motivácia bez ohľadu na duševné zdravie páchateľa.