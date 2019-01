Grécky parlament bude hlasovať o dôvere Tsíprasovej vláde, mala by to prežiť

Grécky parlament by mal v noci zo stredy na štvrtok zhruba okolo polnoci hlasovať o dôvere vláde premiéra Aléxisa Tsíprasa. Tá sa stala menšinovou po tom, čo z nej na protest proti dohode so susedným Macedónskom o novom názve tejto balkánskej krajiny odišla jedna z doterajších koaličných strán, nacionalistický subjekt Nezávislí Gréci na čele s doterajším ministrom obrany Pánosom Kamménosom.

O hlasovanie o vyslovení dôvery vláde vzápätí požiadal samotný premiér Tsípras. Podľa aktuálnych informácií by jeho vláda mala hlasovanie o dôvere prežiť, hoci hlasovanie bude tesné a asi do poslednej chvíle napínavé.

Ešte v utorok mal Tsípras podľa gréckych médií zaistené len tri hlasy opozičných poslancov, no na to, aby jeho vláda prežila hlasovanie, ich potreboval šesť. Momentálne by ich už podľa viacerých zdrojov mal mať dostatok, a to najmä preto, že za dôveru vláde by mali podľa všetkého hlasovať – napriek odchodu z vlády a proti vôli svojho straníckeho vedenia – aj niekoľkí poslanci Nezávislých Grékov.

Dohoda medzi Gréckom a Macedónskom, na základe ktorej sa Macedónsko po novom volá republika Severné Macedónsko, stále vyvoláva veľké vášne na oboch stranách hranice. Nacionalistické politické sily v Macedónsku sú nespokojné s tým, že krajina sa podvolila Grécku a zmenila svoj názov, časť gréckeho politického spektra vrátane strany Nezávislí Gréci naopak trvá na tom, že slovo Macedónsko v názve susednej krajiny nesmie byť zmienené vôbec.

Dohoda medzi oboma krajinami, ak ju politici v jednej z nich ešte dodatočne nepoložia, otvorí dvere Macedónsku do NATO aj časom možno aj do EÚ, keďže euroatlantické ambície tejto krajiny doteraz blokovalo práve Grécko na protest proti jej názvu.

Grécke výhrady k doterajšiemu názvu Macedónska sa koncentrovali okolo obáv, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región rovnakého názvu a tiež sa snažiť „sprivatizovať si“ odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého prevažná časť sa pritom nachádzala na území dnešného Grécka.