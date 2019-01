Pri atentáte v Sýrii zahynulo 18 ľudí, vrátane amerických vojakov

Pri samovražednom atentáte na severe Sýrie dnes zahynulo najmenej 18 ľudí, vrátane amerických vojakov, informovala DPA. Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického činiteľa uviedla, že medzi obeťami sú štyria americkí vojaci. Hovorca koalície, ktorá v Sýrii bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), už skôr potvrdil obete z radov amerických vojakov, ich počet ale neuviedol. K atentátu sa prihlásil IS.

Útočník sa odpálil pri medzinárodnej hliadke v meste Manbidž, uviedla exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR). Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedka z miesta napísala, že atentátnik cielil na reštauráciu, v ktorej boli americkí vojaci a miestni povstalci, ktorých podporujú USA. Aj na snímkach z miesta je vidieť zničená budova reštaurácie.

Koalícia bojujúca proti IS zatiaľ počet mŕtvych vojakov nepotvrdila. Informovala len, že pri explózii zahynulo „niekoľko amerických vojakov, ktorí vykonávali rutinnú hliadku“.

Tiež agentúra DPA napísala, že pri atentáte zahynuli štyria americkí vojaci, z toho dvaja v nemocnici. Podľa nej je medzi najmenej 18 obeťami deväť civilistov a päť miestnych, ktorí v meste hliadkujú.

Mesto Manbidž leží neďaleko tureckej hranice a hliadky tam zaisťuje miestna vojenská rada. Pôsobia tam aj Američania a v blízkosti mesta sú tiež skupiny podporované Tureckom a sýrske vládne jednotky.

Dnešný atentát sa stal len mesiac po tom, čo americký prezident Donald Trump bez časového harmonogramu oznámil, že amerických vojakov zo Sýrie stiahne. Ako dôvod uviedol, že IS je v Sýrii už porazený. Svojim oznámením si vyslúžil kritiku od niektorých partnerov v koalícii bojujúcej proti IS aj od amerických politikov. Pre nesúhlas so stiahnutím amerických jednotiek rezignoval americký minister obrany James Mattis.