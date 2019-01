Ruského prezidenta Putina čaká v Srbsku kráľovské privítanie

Putin je v Srbsku veľmi obľúbený. Tesne pred svojou návštevou v srbských médiách skritizoval Západ za to, že sa snaží obmedziť ruský vplyv na Balkáne. „Politika Spojených štátov a niektorých ďalších západných krajín s cieľom zabezpečiť si dominantnú úlohu zostáva v oblasti aj naďalej vážnym destabilizačným faktorom,“ uviedol ruský prezident.

Západ nedávno vyjadril znepokojenie nad údajným ruským zasahovaním do diania v regióne, vrátane pokusu o štátny prevrat v Čiernej Hore z roku 2016 či pokusov o destabilizáciu Bosny. Putin tvrdí, že to Európska únia núti Srbsko, aby si muselo vybrať medzi Moskvou a Západom. Posťažoval sa tiež na rozširovanie Severoatlantickej aliancie na Balkán. Čierna Hora sa k NATO pripojila v roku 2017, Macedónsko sa potom členstvu výrazne priblížilo potom, čo tamojšie úrady podporili zmenu názvu krajiny na Severné Macedónsko a ukončili tak dlhoročný spor s Gréckom.

Srbský prezident Aleksandar Vučič, bývalý nacionalista, ktorý sa teraz štylizuje do úlohy proeurópskeho reformátora, sa na jednu stranu uchádza o priazeň EÚ, zároveň si chce ale udržať aj dobré vzťahy s Moskvou. „Sme vojensky neutrálni, nemáme v úmysle vstúpiť do NATO ani nejakej ruskej aliancie,“ povedal vlani v rozhovore s britským denníkom The Guardian. „Kedykoľvek som mal tlačovú konferenciu s Putinom, hovoril som, že sme na ceste do EÚ. Máme dobré vzťahy s Ruskom a nemáme s ním žiadne problémy, zároveň ale smerujeme do EÚ,“ dodal.

Podľa prieskumu z roku 2017 si štvrtina obyvateľov Srbska myslí, že hlavným darcom, od ktorého krajina získava peniaze, je Rusko. V skutočnosti ale prichádza 75 percent financií z Európskej únie alebo jej členských krajín.