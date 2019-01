Žena exšéfa Interpolu požiadala vo Francúzsku o azyl, bojí sa únosu

Manželka bývalého šéfa medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-weja, ktorého vlani v septembri v Číne zadržali pre podozrenie z korupcie, požiadala vo Francúzsku o azyl. Informovala o tom dnes agentúra AFP. Grace Mengová je presvedčená, že sa ju pred časom pokúsili dvaja Číňania uniesť. Usilovali sa vraj o to, aby s nimi v súkromnom lietadle odletela do Českej republiky.

Šéf Interpolu Meng Chung-wej zmizol vlani v septembri, keď z Francúzska odišiel do Číny. Francúzska polícia sa prípadom začala zaoberať po tom, čo Mengová oznámila, že nemá o manželovi žiadne správy. Čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti po dlhom mlčaní na začiatku októbra oznámilo, že Meng Chung-wej prijímal úplatky, a preto bol zadržaný. Svojej funkcie v čele medzinárodnej policajnej organizácie, ktorá má ústredie vo východofrancúzskom Lyone, sa Meng v liste vzdal.

Manželka bývalého šéfa Interpolu, ktorá s dvoma deťmi zostala počas manželovej cesty do Číny vo Francúzsku, je teraz pod ochranou miestnej polície.

V rozhovore poskytnutom denníku Libération Mengová uviedla, že má strach, že ju z Lyonu unesú. „Niekto neznámy, akýsi Číňan, mi volal na moje nové telefónne číslo… Povedal mi: ‚Ste cieľom. Vo Francúzsku sú kvôli vám dva tímy‘,“ uviedla Mengová.

Podľa nej sa ju už dvaja Číňania uniesť pokúsili. Na začiatku októbra k nej údajne prišli dvaja čínski podnikatelia a vyzvali ju, aby s nimi v ich súkromnom lietadle odletela do Česka. „Povedali mi, že idú do Českej republiky, aby tam investovali. Chceli, aby som ich odprevadila v ich súkromnom lietadle a aby som im pomohla analyzovať hospodársku situáciu,“ uviedla Mengová, ktorá vyštudovala v Pekingu ekonómiu.

Keď ponuku odmietla s tým, že Českú republiku dobre nepozná, prišla dvojica za dva dni znovu a ponúkla jej, že ju vezme na výlet po európskych mestách. Neskôr ju jeden z nich ešte pozval na obed. „Nedávalo to zmysel… Potom zmizol,“ dodala Mengová, podľa ktorej išlo o „pokus o únos“.

Práve od tohto incidentu je Mengová podľa svojich slov pod policajnou ochranou, a to spolu so svojimi dvoma sedemročnými deťmi – dvojčatami. „Mám strach, že budem unesená a bojím sa o bezpečnosť svojich detí. Žiadam Francúzsko o ochranu,“ povedala v rozhovore s Libération Mengová.

Agentúra AFP uviedla, že Čína sa snaží brániť tomu, aby sa rodinní príslušníci vysokých štátnych úradníkov, ktorí upadnú do nemilosti, vyjadrovali do médií. Rozhovor s Grace Mengovou, ktorá si nechcela byť pri rozhovore vidieť do tváre, je tak veľmi ojedinelý.

O osude Meng Chung-weja je od jeho zmiznutia vlani v septembri známe len veľmi málo. AFP upozornila, že v Číne možno podozrivých zadržiavať až pol roka, bez toho aby bola informovaná rodina alebo bol zadržanému umožnený kontakt s právnikom.

Meng bol v čele Interpolu dva roky ako vôbec prvý Číňan. Už od apríla 2004 bol námestníkom čínskeho ministra pre vnútornú bezpečnosť, a bol ním tak aj v čase, keď toto ministerstvo viedol Čou Jung-Kchang, ktorý bol v roku 2015 odsúdený na doživotný trest a prepadnutie majetku za branie úplatkov, vyzradenie štátneho tajomstva a zneužitie právomocí.

Čínske úrady naznačili, že vyšetrovanie bývalého šéfa Interpolu Menga môže okrem podozrenia z korupcie súvisieť aj s jeho politickými ambíciami.

Novým šéfom Interpolu bol vlani v novembri zvolený Juhokórejčan Kim Čong-jang.