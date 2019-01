Brexit: Mayovej druhý pokus o zázrak

Tentoraz sa Mayová pred predložením náhradného riešenia stretáva s poslancami vlastnej strany i opozície. Nájsť dohodu v rámci rozdelenej vládnej Konzervatívnej strany sa jej však odvtedy, čo je pri moci, nepodarilo. V postoji k brexitu sú rozdelení nielen poslanci za konzervatívcov, ale aj členovia vlády. Časť kabinetu podľa denníka Daily Telegraph hrozí neposlušnosťou a odchodom z vlády, ak Mayová odmietne požiadavku, aby možnosť odchodu z EÚ bez dohody bola jednoznačne vylúčená. Návrh, aby bol brexit bez dohody vylúčený, pripravujú poslanci ako pozmeňovací návrh k Mayovej plánu.

Británia môže zrušiť brexit

Ak by sa aj parlamentu podarilo presadiť vylúčenie brexitu bez dohody, neznamenalo by to automaticky, že brexit nebude. Aj keď táto možnosť stále nie je vylúčená, keďže Británia podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ môže do dňa brexitu jednostranne stiahnuť svoj zámer vystúpiť z EÚ. K tejto možnosti Britov nepriamo v emotívnom otvorenom liste vyzvali aj zástupcovia nemeckých politických strán, priemyslu a športu. „Briti by mali vedieť: zo srdca si želáme, aby zostali,“ uvádza sa v závere krátkeho listu zverejnenom v britskom denníku Times. List podpísala aj Annegret Krampová-Karrenbauerová, nová šéfka CDU po kancelárke Angele Merkelovej a šéfka sociálnych demokratov Andrea Nahlesová.

O tom, aký náhradný plán riešenia predloží Mayová, však možno len špekulovať. Medzi odporcami brexitu v parlamente sa hovorí o možnosti požiadať EÚ o odklad brexitu a o vyrokovaní novej dohody, ktorá by zabezpečila užšie vzťahy Británie s EÚ. V hre je aj možnosť vypísania nového referenda o brexite. Stúpenci brexitu však aj špekulácie o možnosti pokúsiť sa zvrátiť tvrdý brexit považujú za zradu.

Mayová konzultovala svoje ďalšie kroky s členmi kabinetu. Jej hovorkyňa v piatok vylúčila, že by sa narýchlo chystali predčasné voľby. Mayová vo štvrtok telefonovala s nemeckou kancelárkou Merkelovou a holandským premiérom Markom Rutteom. V piatok mala naplánovaný aj rozhovor so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Britská premiérka zrejme zisťovala, aký manévrovací priestor pri rokovaniach s EÚ jej zostáva. Európska dvadsaťsedmička však trvá na tom, že nie je dôvod vracať sa k dohodnutej rozvodovej zmluve, ktorú britský parlament odmietol. „Nevidíme dôvod otvárať dohodu o vystúpení. Považujeme ju za to najlepšie, čo mohlo byť vyrokované. Nie sú nijaké dôvody naťahovať toto obdobie, keď nie je jasné kvôli čomu,“ povedal pre Pravdu šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Na brexit bez dohody sa pripravuje aj Slovensko

Aj Slovensko sa podľa neho pripravuje na variant brexitu bez dohody. „Hrozba brexitu bez dohody je reálnejšia ako predtým. Stále čakáme na to, aby nám britskí partneri povedali, čo teda chcú, čo navrhujú. Ale pripravujeme sa aj na túto možnosť. Bolo prijaté politické rozhodnutie, že sa pripraví zákon, ktorý bude na túto situáciu reagovať, aby sme si v rámci reciprocity vyriešili zásadné veci, predovšetkým postavenie našich občanov v Británii a britských občanov u nás tak, aby tu nebolo právne vákuum,“ povedal Lajčák.

O tom, že by Británia na poslednú chvíľu zmenila kurz smerom k užším vzťahom s EÚ, čo by znamenalo nové rokovania a odklad brexitu, Lajčák nechcel nateraz špekulovať. Zdá sa totiž, že pre nijaký variant nie je v Británii väčšina. „Je zbytočné špekulovať o tom, čo by bolo, keby bolo,“ dodal Lajčák.