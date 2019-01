Trump bojuje ako King Kong s Godzillou

Konflikt amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratmi okolo čiastočného zastavenia financovania amerických federálnych inštitúcií dnes vstupuje do piateho týždňa a ďalej eskaluje. Len deň po tom, čo predsedníčka dolnej komory amerického Kongresu Nancy Pelosiová vyzvala šéfa Bieleho domu, aby do skončenia shutdownu odložil prednesenie výročnej správy o stave únie, Trump svojej hlavnej demokratickej rivalke prekazil cestu do Afganistanu.