V Paríži demonštruje proti Macronovi asi 5000 žltých viest

Niektorí demonštranti podľa médií kráčali aj s podobizňou rakvy v narážke na desať obetí na životoch od začiatku protestov, ktoré v polovici novembra odštartovala nespokojnosť s medzitým odvolaným zdražením pohonných hmôt.

V Rouene došlo k niekoľkým incidentom a polícia použila slzný plyn, uviedol denník Le Parisien na svojom webe. V Paríži policajti zatiaľ zadržali tucet ľudí, uviedla agentúra AFP.

Transparentmi si demonštranti robia posmech z Macrona, a aj policajného násilia. „Sloboda, rovnosť, Flashball!“ hlásal jeden z plagátov v narážke na heslo republiky a značku policajných granátometov.

Na zabezpečenie poriadku bolo v krajine nasadených okolo 80 000 policajtov, teda približne rovnaký počet, ako bolo minulý víkend demonštrantov. Len v Paríži na poriadok dohliada 5000 policajtov, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na policajnú prefektúru.

V mestách, ako je Havre či Štrasburg, demonštrovalo podľa odhadov 300 až 600 ľudí. Organizátori demonštrácie v hlavnom meste vyzvali účastníkov, aby si so sebou vzali „kvetinu či sviečku“ na uctenie pamiatky „zabitých či zranených pre vec (protestov)“ od ich začiatku 17. novembra.

Výzva súvisí s polemikou okolo používania gumových projektilov, vystrelovaných z policajných granátometov. Kritici im pripisujú desiatky vážnych zranení, najmä v prípade zásahu hlavy, kedy sú vážne ohrozené oči.

Aj cez tieto polemiky 58 percent Francúzov nepovažuje použitie sily políciou za neprimerané, uviedol dnes denník Le Figaro s odvolaním sa na prieskum spoločnosti Odoxa-Fiducial. Viac ako štyri pätiny Francúzov sa podľa tejto ankety obáva ďalšieho ničenia verejného a súkromného majetku. Viac ako dve tretiny sa domnievajú, že vláda nemá situáciu pod kontrolou.

Za najprekvapivejšie ale autori prieskumu označili zistenie, že 64 percent opýtaných vyčíta – všeobecne chváleným – poriadkovým silám, že nie sú dostatočne efektívne pri stretoch s výtržníkmi.

Od začiatku protestov ministerstvo vnútra zaregistrovalo okolo dvoch tisícok zranených demonštrantov a tisícky policajtov, a to vrátane 31 vážnych zranení, spôsobených v 13 prípadoch zásahom gumového projektilu do hlavy a v ostatných prípadoch výbuchmi ohlušujúcich granátov so slzným plynom či použitím fyzickej sily, pripomenul Le Parisien. Realita však môže byť horšia, než úradné údaje, pretože novinár David Dufresne špecializujúci sa na policajnú problematiku podľa denníka napočítal až 308 prípadov. Z toho 108 ľudí utrpelo zásahy do hlavy a 15 ľudí prišlo o oko.

Vzhľadom k násilnostiam sa väčšina reportérov spravodajsky pokrývajúcich demonštrácie podľa rozhlasovej stanice France-Info teší „blízkej ochrane“ bodyguardov, ktorí majú napríklad aj skúsenosti z Pásma Gazy.